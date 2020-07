Augusta, una vacanza per 12 famiglie con disabili. Il regalo delle associazioni Il sorriso che vorrei- Ets e 20 Novembre 1989

Una settimana di vacanza completamente gratuita per 12 famiglie augustane che hanno una o più persone con disabilità, al villaggio Dinamiko Village, di Galatina, in provincia di Lecce, appositamente attrezzato per ricevere persone diversamente abili. E’ il regalo che due associazioni di volontariato, “Il sorriso che vorrei- Ets”, presieduta da Mauro Cacace e 20 Novembre 1989, di cui è vice presidente Sebastiano Amenta e responsabile dei progetti Ielsa Speciale, hanno voluto fare per questa estate dopo il periodo difficile e particolare del lockdown. Le

restrizioni imposte dal Covid-19 hanno costretto le famiglie a sacrifici enormi per la mancata erogazione dei servizi indispensabili per le persone con disabilità, la vacanza è anche una possibilità per le famiglie che per diversi motivi, quali la mancanza di strutture adatte, fino ad oggi non ne hanno potuto fare una.

Le tre associazioni si faranno carico delle spese di vitto e alloggio e di quelle relative alle attività che saranno svolte all’ interno e all’ esterno della struttura dove ci saranno anche i volontari delle due associazioni di clown terapia. Sono previste molteplici attività, come ad esempio la possibilità di raggiungere gli stabilimenti balneari più vicini, fare gite fuori porta nel Salento o per chi preferisce godersi il villaggio, fruire di una spaziosa ed attrezzata piscina con parco annesso. Già lo scorso anno l’associazione “Il sorriso che vorrei” era riuscita a fare vivere questa bella esperienza a due famiglie che avevano trascorso una settimana all’ insegna del sorriso e del divertimento grazie soprattutto alla presenza dei clown dell’associazione Portatori sani di sorrisi. Il villaggio, infatti, è una struttura creata e gestita dall’associazione di clown terapia Portatori sani di sorrisi di Lecce, che insieme al Sorriso che vorrei appartiene ad una rete di associazioni sparse su tutto il territorio nazionale, la “Rete dei sorrisi”.

Già le prime tre famiglie, con due ragazzi di 24 e 27 anni e una donna di 44, lunedì sera si sono dati appuntamento, alle 20, all’ ingresso di Augusta da dove hanno preso il pullman che li ha portati fino in Puglia. “L’importante è che i ragazzi si ritrovino bene tra di loro e riescano a trascorrere dei momenti sereni insieme – ha commentato la mamma di Alessandro prima di partire, le altre famiglie partiranno a gruppi nei prossimi giorni con il pullman della Compagnia siciliana Sais Trasporti, che ha offerto il viaggio. Per questo “ringraziamo la titolare della compagnia Samuela Scelfo, Sabina D’Alessandro e Renato Scapellato che, prendendo a cuore la causa, hanno fatto da intermediari con l’azienda di autotrasporti. – ha detto Cacace- Un altro importante contributo è arrivato anche dal gruppo di motociclisti I Punisher Mc di Augusta e Messina, che ha già collaborato in passato con l’associazione Il Sorriso che vorrei- Ets e che ha devoluto una somma a favore del progetto per il sostentamento delle famiglie al villaggio stesso. Non è stato facile organizzare il tutto, ma sappiamo che quello che queste famiglie vivranno, i loro sorrisi e la loro gioia ci ripagherà di tutti i nostri sforzi”.

La partecipazione dell’associazione 20 Novembre al progetto, ha fatto sapere Amenta, è stata possibile grazie al contributo erogato dalla Sonatrach raffineria italiana, “che come ogni anno, sostiene la realizzazione di attività rivolte al benessere delle persone con disabilità e delle loro

famiglie”.