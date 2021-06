Augusta, una targa davanti al plesso e premi per i migliori studenti nel ricordo di Francesco Laface

Una targa scoperta all’ingresso del plesso del secondo istituto comprensivo Corbino intitolato a Francesco Laface e la premiazione degli alunni più meritevoli, sempre nel ricordo dell’ex assessore alla Pubblica istruzione e sindacalista. Questa la manifestazione che stamattina si è svolta all’istituto scolastico di via Epicarmo Corbino, a Monte Tauro, diretto da Maria Giovanna Sergi che da qualche anno ha dedicato un concorso proprio a Laface e che ha visto anche la presenza della famiglia dell’ex assessore con i figli Mirko e Danilo, i nipoti Francesco, Martina, Greta, Antonio e Franceschino che hanno premiato le eccellenze che hanno ottenuto il massimo dei voti agli ultimi esami di stato, ovvero 10 e 10 e lode.

Si tratta di Lorenzo Corallo, Davide Baudo, Francesco Blandino (10 e lode), Christian D’Amico, Alicia Cimino (10 e lode), Irene e Fabiola Zarbano. Gli alunni hanno ricevuto una cartella, donata con i loro gettoni di presenza, dai consiglieri comunali Biagio Tribulato e Margaret Amara, che hanno riservato inoltre due buoni da poter spendere per l’acquisto di libri ai due studenti di terza media che hanno ottenuto anche la lode. Poi i giovanissimi Davide Baudo e Lorenzo Corallo hanno offerto il brano musicale “The butterfly” suonando rispettivamente il pianoforte e la chitarra.

Presente il sindaco Peppe Di Mare, che ha ricordato che “l’evento di oggi ha una valenza che va oltre. – ha aggiunto – Oggi più che mai c’è bisogno di buoni esempi e la figura a cui è intestata questa scuola è un buon esempio nel mondo del sindacato e della pubblica amministrazione e come uomo in generale. Guardiamo a questi buoni esempi, perchè da questi uomini perbene che hanno fatto tanto per la città e il paese in generale c’è tanto da prendere, si può essere persone per bene”.

Il figlio Mirko ha ricordato che quanto dichiarato dal sindaco coglie in pieno quella che è la ragione per la quale “periodicamente abbiamo fatto incontri con cadenza annuale, la preside ha voluto segnare questi incontro con l’esempio di vita di nostro padre. Si può essere persone perbene e si può dedicare la vita all’ impegno sociale, al sindacato, alla pubblica amministrazione per lasciare esempi tangibili nel territorio. La scuola – ha affermato- aiuta la crescita personale che è utile quando migliora la collettività”.

“Da diversi anni abbiamo iniziato questo percorso del concorso dedicato a Laface che –ha spiegato Tribulato- oltre a uomo del sindacato e dell’impegno sociale è associato al valore della scuola. Prima gli istituti si trovavano in alcuni scantinati, soprattutto quelli di via Benedetto Croce con Laface furono trasformati nei plessi scolastici di oggi, in strutture più moderne. E’ importante ricordarlo perchè possa essere la stella che indichi il percorso una volta usciti dalla scuola”. Ha concluso la mattinata la targa scoperta davanti all’ingresso del plesso donata dalla famiglia.