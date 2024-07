Augusta, “Una stanza tutta per sé” per le donne vittime di violenza: inaugurazione al commissariato di Polizia

Sarà inaugurato giovedì 25 luglio, alle 11, nel commissariato di piazza Castello “Una stanza tutta per sé”, luogo dedicato all’ascolto di vittime vulnerabili.

L’evento nasce da un progetto del Dipartimento della pubblica sicurezza in sinergia con Soroptimist e da un protocollo d’intesa per stabilire una collaborazione finalizzata al progetto “Una stanza tutta per sé”, per la realizzazione, nelle questure italiane, di luoghi di ascolto protetti.

Il questore Roberto Pellicone, nell’ambito di una sobria cerimonia, alla presenza del prefetto di Siracusa Raffaela Moscarella e di altre autorità civili e militari, inaugurerà la stanza. L’obiettivo della creazione di spazi dedicati alle vittime vulnerabili consente alle donne vittime di violenza di incontrare gli investigatori della Polizia in un ambiente confortevole che le faccia sentire a proprio agio così da azionare, nella maniera più discreta e veloce possibile, le procedure previste dal “Codice rosso” poste a loro tutela.