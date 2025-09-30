Ultime news

1 minuto di lettura
Il 2 ottobre

Augusta, una serata in piazza per celebrare la Festa dei Nonni

Un’occasione non solo per divertirsi ma anche per rafforzare il legame tra generazioni, riscoprendo valori come la memoria, l’affetto e la trasmissione delle tradizioni

Un’occasione non solo per divertirsi ma anche per rafforzare il legame tra generazioni, riscoprendo valori come la memoria, l’affetto e la trasmissione delle tradizioni

1 minuto di lettura

Giovedì 2 ottobre 2025 Augusta si prepara a festeggiare una delle ricorrenze più care alle famiglie: la Festa dei Nonni. L’iniziativa, promossa dalla Consulta Comunale delle Famiglie, si svolgerà dalle ore 18:00 alle 21:00 nella suggestiva cornice di Piazza Duomo, cuore pulsante della città.

La serata, intitolata “Festeggiando i Nonni”, sarà un’occasione per rendere omaggio al ruolo fondamentale che i nonni rivestono all’interno delle famiglie e della comunità. Tra i momenti più attesi spicca il contest creativo “Nonni nel cuore, ricordi sul foglio”, rivolto ai più giovani: bambini e ragazzi potranno partecipare realizzando un disegno che rappresenti cosa significhino per loro i nonni. I lavori dovranno essere consegnati direttamente in Piazza Duomo il giorno stesso dell’evento, accompagnati da nome, cognome, età, istituto scolastico, plesso e classe.

Un’occasione, dunque, non solo per divertirsi ma anche per rafforzare il legame tra generazioni, riscoprendo valori come la memoria, l’affetto e la trasmissione delle tradizioni.

Il Comune invita tutti a partecipare numerosi: la festa sarà un momento di condivisione, gratitudine e comunità, con l’obiettivo di celebrare chi, con la propria esperienza e il proprio amore, rappresenta un pilastro insostituibile nelle vite di figli e nipoti.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni