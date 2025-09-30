Augusta, una serata in piazza per celebrare la Festa dei Nonni

Giovedì 2 ottobre 2025 Augusta si prepara a festeggiare una delle ricorrenze più care alle famiglie: la Festa dei Nonni. L’iniziativa, promossa dalla Consulta Comunale delle Famiglie, si svolgerà dalle ore 18:00 alle 21:00 nella suggestiva cornice di Piazza Duomo, cuore pulsante della città.

La serata, intitolata “Festeggiando i Nonni”, sarà un’occasione per rendere omaggio al ruolo fondamentale che i nonni rivestono all’interno delle famiglie e della comunità. Tra i momenti più attesi spicca il contest creativo “Nonni nel cuore, ricordi sul foglio”, rivolto ai più giovani: bambini e ragazzi potranno partecipare realizzando un disegno che rappresenti cosa significhino per loro i nonni. I lavori dovranno essere consegnati direttamente in Piazza Duomo il giorno stesso dell’evento, accompagnati da nome, cognome, età, istituto scolastico, plesso e classe.

Un’occasione, dunque, non solo per divertirsi ma anche per rafforzare il legame tra generazioni, riscoprendo valori come la memoria, l’affetto e la trasmissione delle tradizioni.

Il Comune invita tutti a partecipare numerosi: la festa sarà un momento di condivisione, gratitudine e comunità, con l’obiettivo di celebrare chi, con la propria esperienza e il proprio amore, rappresenta un pilastro insostituibile nelle vite di figli e nipoti.