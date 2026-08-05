Augusta, una piazza intitolata a Campisi. Di Mare: “luogo di memoria, legalità e riscatto”

Attualità · Zona sacro cuore

Intitolata a Sebastiano Campisi una piazza della borgata, nella zona del Sacro Cuore, completamente riqualificata e restituita alla comunità. Sebastiano Campisi visse in questo quartiere e fu uno dei 37 lavoratori siciliani che persero la vita nella tragedia della miniera di Marcinelle, in Belgio, l’8 agosto 1956. In quell’esplosione morirono 262 persone, tra cui 136 italiani. Una delle pagine più dolorose della storia del lavoro e dell’emigrazione italiana.

“Abbiamo ritenuto doveroso che Augusta custodisse in modo permanente la memoria di un suo concittadino, insignito della medaglia d’oro al valor civile, e di tutte le vittime del lavoro – sottolinea il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare – Questa piazza nasce per ricordare, ma anche per trasmettere alle nuove generazioni il valore della dignità, della sicurezza e del sacrificio. All’interno dell’area abbiamo riqualificato anche un chiosco confiscato alla mafia. Restituire questo spazio alla collettività significa unire memoria e legalità: da una parte il ricordo di chi ha perso la vita lavorando, dall’altra il recupero di un bene sottratto alla criminalità organizzata. Con questa intitolazione abbiamo voluto consegnare ad Augusta un luogo che parli di memoria, riscatto e responsabilità. Un luogo che ricordi a tutti noi quanto sia importante difendere ogni giorno il diritto a un lavoro sicuro e dignitoso.