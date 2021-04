Augusta, una nuova tratta di autobus per raggiungere le aree esterne a Brucoli

Da mercoledì 7 aprile i cittadini di Augusta residenti nelle aree esterne della frazione di Brucoli sono tornati ad usufruire del trasporto pubblico, dopo la chiusura del passaggio a livello e della stazione della ferrovia per via dei lavori in corso. Da quasi due mesi, infatti, il percorso del pullman escludeva parte delle aree esterne a Brucoli che saranno raggiungibili con la nuova tratta, già operativa, che prevede una fermata del pullman dinanzi il ristorante Michelangelo, il percorso di contrada Palomba fino a giungere alla rotatoria della provinciale 3 e ritorno indietro per poi arrivare a Brucoli.

Tre gli orari della corsa: 6,50, 10,50, 15.30, come fa sapere il vicesindaco Beniamino D’Augusta che si dice soddisfatto per il raggiungimento di “un risultato che garantirà ai cittadini sollievo non solo economico ma anche organizzativo. Abbiamo lavorato con il sindaco unitamente ai dirigenti dell’Ast per garantire ai cittadini un servizio essenziale che – ha aggiunto- riprende a operare in collaborazione con l’Azienda siciliana trasporti, grazie a una costante e fattiva collaborazione tra l’amministrazione comunale e l’azienda regionale. Grande attenzione alla problematica dei trasporti è stata manifestata anche dalla Motorizzazione di Siracusa”.