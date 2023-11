Augusta, una mappa turistica per Megara Hyblaea a cura del gruppo scout Agesci Siracusa 11

I visitatori del sito archeologico di Megara Hyblaea adesso avranno a disposizione una nuova mappa turistica che li aiuterà a conoscere meglio la città di Megara. A realizzarla sono stati le ragazze e i ragazzi del gruppo scout Agesci Siracusa 11, nell’ambito di un progetto del gruppo portato avanti di concerto con la direzione del Parco archeologico di Leontinoi e Megara. L’idea dei ragazzi è nata dopo una visita del sito guidata da alcuni soci dell’associazione Nuova Acropoli di Augusta.

La nuova mappa turistica, realizzata anche grazie al sostegno della società “Erg Powersrl”, oggi “Brown2Green Sicily srl”, verrà presentata domani mattina alle 9,30 nell’area archeologica di Megara nel corso di un incontro a cui parteciperanno il direttore del Parco archeologico Carla Mancuso, il sindaco Giuseppe Di Mare, l’assessore alla Cultura, Giuseppe Carrabino, il presidente della società Giancarlo Bellina, e i ragazzi del gruppo scout Agesci Siracusa 11 che faranno da ciceroni durante una breve visita guidata.

La mappa, attraverso i due percorsi, arcaico ed ellenistico, si propone come uno strumento per facilitare la visita del sito, anche grazie alle informazioni sui templi, gli edifici e gli altri luoghi significativi dell’area che sono state descritte dai ragazzi con un linguaggio semplice proprio per essere adatto anche ai bambini.