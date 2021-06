Augusta, “Una buona azione può cambiare tutto”: partita di beneficenza per aiutare Alessandro

Una partita di beneficienza per aiutare Alessandro Di Mauro, il giovane augustano di 27 anni che da 13 anni è paraplegico dopo un tuffo in mare a Brucoli. L’iniziativa sportiva è in programma domenica 6 giugno, a partire dalle 18, allo Sporting Club di Augusta, in cui a sfidarsi saranno due squadre di appassionati di calcio che verseranno una quota di partecipazione, contribuendo così alla raccolta fondi già avviata online (https://gofund.me/044bca0c ) .

A promuoverla la manifestazione sportiva, in collaborazione con il Comune e lo Sporting club, è l’associazione “Teniamoci per mano onlus”, distretto di Augusta che ha pensato di “organizzare una partita di beneficenza per permettere ad Alessandro un po’ di serenità economica e la possibilità di acquistare un computer capace di supportare i programmi di cui necessita. Una buona azione può cambiare tutto” –dicono i volontari dell’associazione che invitano la cittadinanza a essere presente per aiutare “un guerriero, un esempio incredibile di lotta e coraggio, soprattutto tra i giovani”.