Augusta, un volume e una mostra fotografica dedicati a Pietro Ronsisvalle, a cura della Società augustana di Storia patria

Sono dedicati all’opera fotografica di Pietro Ronsisvalle, che tra la fine del XIX e XX secolo ritrasse Augusta nei suoi angoli più tipici, il secondo volume della collana “Scrinium – I tesori storici augustani”, curato dalla Società augustana di Storia patria e la mostra fotografica che verrà inaugurata oggi a palazzo municipale, grazie a Piero e Salvatore Ronsisvalle che hanno donato il materiale del nonno alla fondazione megarese.

Il volume che verrà presentato oggi pomeriggio, alle 18,30 nel Salone municipale di rappresentanza del Comune, è stato curato dallo stesso Romano e da Corrado Di Mauro che hanno ricostruito la biografia di Pietro Ronsisvalle, maestro calligrafo, insegnante di disegno, raffinato artista e fotografo per diletto, riflettendo anche sul valore antropologico della fotografia quale testimone della storia di Augusta e non solo. In particolare Di Mauro, con pazienza certosina, si è dedicato alla pulizia delle negative in lastra di vetro e alla ristampa dei positivi, raggiungendo dei risultati ragguardevoli per le qualità delle immagini grazie alle tecnologie digitali utilizzate.

Oltre alle fotografie sono pubblicati anche dei documenti relativi alla professione di Pietro Ronsisvalle.

“La Società – spiega Romano – è onorata per l’attenzione e la disponibilità offerta dalla famiglia Ronsisvalle cui esprime gratitudine per il gesto generoso e ringrazia Rosario Pistorio amministratore delegato di Sonatrach – Raffineria italiana, nostra mecenate e Angelo Grasso responsabile delle Relazioni esterne per aver accolto il progetto”. Alla presentazione del volume seguirà l’inaugurazione delle mostra fotografica che resterà aperta ai visitatori fino al 30 maggio, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20.