Augusta, “un polo d’eccellenza per logistica e sostenibilità” nel 2025: le riflessioni di Assoporto

Un momento ludico per scambiarsi gli auguri per le festività natalizie e fare un brindisi perchè il 2025 possa essere un anno felice e positivo, ricco di benessere e di nuove prospettive per la città e il suo porto. Così Assoporto Augusta, l’associazione di operatori portuali megaresi guidata da Marina Noè, ha promosso nei giorni scorsi la conviviale di fine anno che si è svolta al “Sud in the city”. I partecipanti hanno trascorso qualche ora insieme, in un clima di condivisione e serenità, alla presenza, tra gli altri, dell’ammiraglio di divisione Andrea Cottini, comandante di MariSicilia, del sindaco Giuseppe Di Mare, del vicesindaco Tania Patania, del presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale Francesco Di Sarcina e di molte altre autorità e istituzioni civili e militari.

“Piace cogliere questo momento per condividere una riflessione che porti alla consapevolezza che finalmente Augusta e il suo porto stanno assumendo la giusta importanza ed infatti Augusta è oggi al centro di una fase di trasformazione economica e infrastrutturale. -dichiara la presidente Noè- Grazie a una serie di interventi promossi dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia Orientale, sotto la presidenza di Francesco Di Sarcina, e dei numerosi interventi infrastrutturali programmati e in corso di realizzazione messi in campo dalla Giunta comunale, rappresentata dal sindaco Giuseppe Di Mare, l’area di Augusta è destinata a diventare un polo d’eccellenza per la logistica e l’innovazione sostenibile. Non solo un porto commerciale di rilevanza internazionale, Augusta si prepara a diventare un simbolo di rinascita per tutta la Sicilia orientale, con particolare attenzione alla sostenibilità e alla qualità dei servizi, anche in risposta alle numerose istanze giunte negli anni da Assoporto Augusta alle istituzioni.

Ci piace vedere sempre il bicchiere mezzo pieno e nella consapevolezza che si può sempre fare meglio, è un dovere enfatizzare i risultati raggiunti, i tanti programmi d’investimento sia pubblici sia privati arrivati ad Augusta, che cambieranno in positivo le sorti delle genti e del territorio nei prossimi decenni. Un particolare ringraziamento alle autorità civili e militari che ci hanno voluto onorarci della loro presenza” – ha concluso la presidente di Assoporto Augusta, che augura Buone feste alla comunità augustana.