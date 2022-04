Augusta, un parcheggio all’ingresso di Brucoli: via libera al progetto di fattibilità

Il Comune intende realizzare degli spazi ad uso collettivo di interesse pubblico e un parcheggio con annessi servizi nel terreno di Brucoli di proprietà della Enel, concesso finora in comodato d’uso gratuito all’Ente e utilizzato gratuitamente, e per lo più durante l’estate, quando il borgo si riempie di visitatori e avventori.

Per questo la giunta ha emanato un atto di indirizzo rivolto gli uffici del quinto settore “Pianificazione del territorio” perché avvii l’iter per la redazione e approvazione di un progetto di fattibilità tecnica ed economica del parcheggio e servizi annessi, con la contestuale procedura di avvio dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, e dichiarazione di pubblica utilità.

L’area ricade nel Prg vigente “Calandra” in zona “F” – sottozone “f”, aree destinate e riservate ad attrezzature sociali di livello urbano o comprensoriale, per l’istruzione superiore allo obbligo e per la cultura, per parchi e sport; varie d’interesse collettivo (sanità, assistenza, religiose, amministrazione pubblica, servizi).

“L’obiettivo principale di tale progetto – si legge nella delibera- è ridare efficienza, sicurezza e vivibilità al borgo marinaro di Brucoli che costituisce un rilevante patrimonio culturale e produttivo per il nostro territorio”.

“Un atto fondamentale di questa amministrazione che ci consente di avviare l’iter per la riqualificazione dell’area. – fa sapere l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Tedesco e del borgo marinaro – Questo favorirà Brucoli dal punto di vista turistico e commerciale e garantirà anche l’ordine e la disciplina della circolazione veicolare e pedonale riducendo, inoltre, il traffico soprattutto nei mesi estivi. Sono molto soddisfatto di questo primo passo (mai realizzato in precedenza) perché considero Brucoli una delle nostre più belle realtà. Metto in evidenza e ringrazio personalmente il sindaco per la sua determinazione in merito”.

Esprimono soddisfazione anche il capogruppo di “Passo avanti per Augusta” Giuseppe Assenza e il consigliere comunale Roberto Conti per questo “importante traguardo di riqualificazione e di altri progetti che seguiranno per la valorizzazione di Brucoli”.