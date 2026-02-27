Augusta, un milione di euro per i forti spagnoli Vittoria e Garcia: via alla riqualificazione

I forti spagnoli Vittoria e Garcia, affacciati sul porto di Augusta, saranno riqualificati grazie a un progetto da 1 milione di euro dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale (AdSP). L’intervento ha già ottenuto il parere del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e punta a migliorare accessibilità e sicurezza delle due strutture storiche.

I lavori rientrano in un accordo quadro già aggiudicato all’impresa GiCA, quindi non saranno necessari ulteriori tempi legati a una nuova gara. Dopo la verifica delle prescrizioni ambientali degli enti competenti, l’AdSP prevede la consegna dei lavori indicativamente a giugno.

Nel dettaglio, al Forte Vittoria sono previsti il ripristino delle porzioni di intonaco interno ed esterno ammalorate e la manutenzione degli infissi esterni. Nel tratto di collegamento tra i due forti si interverrà sui muri in pietra, in parte crollati, e sul percorso a terra.

Per il Forte Garcia, oggi in condizioni più critiche, è prevista la rimozione della vegetazione infestante (in particolare quella che insiste sui paramenti murari), l’installazione di un cancello d’ingresso e una serie di opere di messa in sicurezza. Sul fronte mare, il pontile galleggiante esistente sarà sostituito con una banchina in muratura realizzata con un sistema di cassoni autoaffondanti e arredi portuali, per un ormeggio più stabile e un accesso più agevole.

Nelle aree antistanti gli ingressi sarà realizzata anche una mantellata in pietra naturale, per recuperare quota di terra erosa e proteggere le strutture da ulteriori fenomeni di erosione, con contestuale sistemazione del percorso d’accesso. Prevista infine una passerella in legno che, dal collegamento tra i due bastioni, proseguirà verso il Forte Garcia fino al cortile interno: un intervento pensato per rendere possibile in futuro la visita del sito in vista di un restauro più ampio.

L’ultimo restauro del Forte Vittoria risale al 2009 (a cura della Soprintendenza di Siracusa); da allora l’AdSP garantisce l’accesso a visitatori e associazioni culturali. Diversa la storia del Forte Garcia, il cui ultimo utilizzo risale alla Seconda guerra mondiale: fino agli anni ’50 fu impiegato dalla Regia Marina come postazione difensiva e logistica, poi è seguito un lungo periodo di abbandono.