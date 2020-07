Augusta, un martello a punta nascosto sotto il sedile dell’auto: denunciato

Nel corso della scorsa settimana, la Polizia di Stato, nell’ambito del controllo integrato del territorio ha eseguito controlli a persone e mezzi nonché ad esercizi commerciali.

In questo contesto, sono stati controllati, complessivamente, circa 200 persone e 400 veicoli; in particolare ad Augusta, durante un controllo su strada, un uomo di 42 anni è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, perché trovato in possesso di un martello a punta abilmente occultato sotto il sedile anteriore dell’automobile.

L’uomo è stato anche segnalato alla competente Autorità Amministrativa per guida senza patente perché mai conseguita.