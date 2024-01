Augusta, un laboratorio di “scienza cittadina” a Palazzo di città

Un laboratorio di scienza cittadina rivolto alle associazioni di sommozzatori si terrà domani pomeriggio, martedì 9 gennaio, alle 17 nella sala “Chinnici” del palazzo di città. A promuoverlo sono il Museo civico di storia naturale di Comiso “Eos”, Early occupation of Sicily, progetto diretto dall’augustana Ilaria Patania -del Center for human evolutionary studies della rutgers university, in collaborazione con le Soprintendenze per i Beni culturali di Siracusa e Ragusa e la Soprintendenza del mare- la Marina militare in collaborazione con Diving “Punta Izzo”.

A seguire, la Marina militare farà una breve presentazione dell’accordo con Eos con l’ammiraglio Andrea Cottini e la direttrice del progetto Ilaria Patania.

“Eos” è un progetto multidisciplinare che coinvolge esperti di varie istituzioni pubbliche e private e studia le prime occupazioni umane della Sicilia contestualizzandole nella situazione climatico-ambientale del Pleistocene finale. La Sicilia, al centro del Mediterraneo è la prima isola a essere occupata da esseri umani. Per questa ragione, studiare i primi insediamenti in Sicilia dà la possibilità di contestualizzare il Mediterraneo all’interno delle grandi migrazioni fuori dall’Africa. Insieme al Museo civico di Storia naturale di Comiso collaborano studiosi dell’ university of Connecticut, della Princeton Univeristy, della Harvard Univeristy e della University of Haifa.

Eos è finanziato dalla Leakey foundation, dall’Archaeological institute of America, dalla Rust foundation, dalla Washington university in St. Louis e dall’university of Connecticut.