Augusta, un investimento da 25 milioni di euro per il” Mangia’s Brucoli resort” e una struttura ricettiva di lusso

Un investimento di 25 milioni di euro per rendere il “Mangia’s Brucoli resort”, che si trova alle porte di Brucoli, nella zona della “Gisira”, un hotel di lusso a 5 stelle. È il progetto di riqualificazione avviato ad ottobre scorso e che si concluderà a giugno e che porterà la struttura ricettiva alle porte della frazione marinara ad entrare a far parte dell’ “Autograph collection by Marriott International”, una collezione esclusiva di alberghi indipendenti con caratteristiche uniche di design e ospitalità, dotata di 402 camere, molte con terrazza, piccolo giardino o ingresso privato e altre con swim-up, ma anche con cinque ristoranti, due bar, tre piscine, diversi campi sportivi e una Spa.

“Siamo orgogliosi di questo importante risultato conseguito da una famiglia di imprenditori “coraggiosi” che, ancora una volta, ha inteso privilegiare, con questa scelta, il nostro territorio, puntando sulla qualità. Un ulteriore traguardo raggiunto dal Gruppo Aeroviaggi nel suo percorso di valorizzazione che contribuirà a rendere ancora più esclusivo, attrattivo e competitivo il complesso turistico di Brucoli” – ha commentato il sindaco Giuseppe Di Mare che ricorda l’operazione, avviata nel 2021, nell’ambito della partnership tra il gruppo palermitano Aeroviaggi che fa capo alla famiglia Mangia, con Hotel investment partners (Hip), la piattaforma di investimento alberghiero del fondo di investimento Blackstone controllata di Blackstone, “che consolida il posizionamento della filosofia di Mangia’s nel segmento premium dell’hospitality, in un’ottica di sviluppo internazionale”.