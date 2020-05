Augusta, un esemplare di “Diavolo di mare” ritrovato senza vita sulla spiaggia di Arcile

È stato ritrovato spiaggiato e senza vita, nel litorale di Arcile, un esemplare di Mobula mobular, animale marino noto anche con il nome di Diavolo di mare e Manta Mediterranea. Si tratta di un pesce cartilagineo, che vive generalmente in mare aperto e che, nonostante la giovane età, raggiunge notevoli dimensioni arrivando a pesare, come in questo caso, fino a 70 chili e con un ‘apertura alare di quasi 190 centimetri, lunghezza (rostri esclusi) di un mero e la coda di almeno due metri.

A ritrovarlo è stato Massimo Broggi, augustano appassionato di biologia marina che lo ha lasciato lì dov’era, sulla spiaggia di Baia di Arcile. “Duole vedere un così imponente animale giacere privo di vita, ma la natura – ha spiegato- provvederà attraverso la sua decomposizione a trasformarlo in nutrimento per una moltitudine di organismi marini. Succede periodicamente che animali marini di grosse dimensioni vengano ritrovati spiaggiati privi di vita. Un esemplare simile di Mobula era stato soccorso nei primi giorni di maggio mentre stava per spiaggiarsi sulle coste calabre. In quella occasione una biologa marina accorsa sul luogo era riuscita a far riguadagnare il largo all’animale. Questa volta l’animale, purtroppo, non ce l’ha fatta”

La Mobula nota anche come Manta mediterranea o anche Diavolo di mare è parente della Manta tropicale, che può arrivare a raggiungere dimensioni ben più grandi, fino a 6 metri. “A dispetto dell’appellativo diabolico – ha proseguito Broggi- è un animale pacifico e non aggressivo nei confronti dell’uomo. Sebbene il suo incontro sia da ritenere abbastanza raro, nell’eventualità, bisogna prestare attenzione ai movimenti della coda che nella specie mediterranea è munita di un aculeo terminale che potrebbe ferire chi si avvicinasse troppo al suo raggio d’azione”.