Augusta, un drive-in fisso per tamponi insieme con la Marina. La pandemia non ferma la prevenzione alla Lilt

Un drive-in fisso al circolo ufficiale della Marina militare di punta Izzo per far i tamponi alla cittadinanza contro il covid, mentre si è concluso bene il mese della prevenzione per il tumore al seno alla Lilt che, nonostante la pandemia, continua regolarmente a fare visite ed esami e punta sempre alla sinergia con il Comune e con l’Asp.

È quanto emerso oggi, alla sede della Lega italiana per la lotta ai tumori di via Adua, dove si è parlato di prevenzione ai tempi del Covid-19, con Mario Lazzaro e Rosaria Russo, rispettivamente presidente della Lilt provinciale e responsabile dell’ambulatorio megarese, con il sindaco Peppe Di Mare e con Salvo Madonia, direttore sanitario dell’Azienda sanitaria provinciale, che ha preannunciato che a breve verrà istituito un drive-in con i medici della Marina militare per fare i tamponi per il covid 19 di mattina, mentre pomeriggio sarà possibile per i medici di famiglia fare i vaccini antinfluenzali.

“La pandemia non ci piega e noi insistiamo a comunicare e fare prevenzione, siamo vicini alle istituzioni e sappiamo che ci guarderà con occhio benevolo – ha detto Lazzaro – Nonostante il covid il mese rosa è andato molto bene per la Lilt, il sistema è rodato e veloce, tante donne hanno fatto la prevenzione con mammografie ed ecografie, è un’attività che deve essere sinergica con la principale attività che deve arrivare dall’Asp e il servizio sanitario”. Per quanto riguarda, invece, lo screening maschile per il tumore alla prostata i dati di adesione sono più bassi perché gli uomini a oggi hanno più difficoltà rispetto alla donna a fare delle visite preventive, anche se qualcuna è stata fatta e “anche gli uomini devono imitare le donne e fare prevenzione del tumore” – ha aggiunto.

Rosaria Russo, responsabile dell’ambulatorio megarese ha spigato che esiste “una squadra di volontari con standard alti, che rispettano tutte le norme anti-covid e sono stati adottate tutte le disposizioni di sicurezza. Stiamo trovando dei modi creativi e diversi per sensibilizzare e organizzare e coinvolgere la popolazione, tutto procede regolarmente”.

“La cultura della prevenzione è fondamentale e dobbiamo riuscire a trasmetterle con le parole ma anche con le azioni – ha affermato il sindaco Peppe Di Mare – Conosco questo luogo che è un presidio importante perché ho fatto delle visite e sono sicuro che riusciremo a creare delle condizioni per far sì che la prevenzione possa essere sentita e percepita da ogni cittadino. Siamo a disposizione per attuare quella sinergia che andrà avanti”.

Katiuscia Messina, responsabile degli screening oncologici dell’ Asp di Siracusa ha parlato anche del protocollo firmato con Federfarma che prevede che per quanto riguarda lo screening per tumori al colon si potrà andare in farmacia e chiedere direttamente lì il kit. “Quasi tutte le farmacie di Augusta hanno aderito, 98 in provincia”– ha aggiunto ribadendo l’importanza di avviare anche una sinergia con la Lilt.

Per quanto riguarda, infine, i positivi al covid ad Augusta sono 115 e i malati ricoverati al Muscatello sono 38, sull’aver realizzato il Covid center al nosocomio megarese trasformando Medicina e Chirurgia Madonia si è detto d’accordo: “se pure questo ha creato qualche mal di pancia a qualcuno io invece ne enfatizzo l’importanza perché il malato covid può avere altre patologie e, quindi, avere dei posti letto nelle nostre strutture significa anche garantire i cittadini che hanno il problema. Distribuire i posti letto covid in tutti gli ospedali è a garanzia di chi si ammala piuttosto che isolarli e ghettizzarli in un’altra struttura come vorrebbero altri”. Ha moderato Michela Italia.