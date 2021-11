Augusta, un “diciottesimo indimenticabile” e il “regalo” per 14 positivi tra gli invitati: la rivelazione in un video di TikTok

Un diciottesimo con festeggiamenti in grande, palloncini e musica. Ma in “regalo”, qualche giorno dopo, la positività al covid per 14 invitati. A raccontare il “festeggiamento indimenticabile” è la stessa neo diciottenne in un video postato su TikTok l’altro ieri sulle note di Gloria Gaynor e della famosa canzone “I will survive”. E dove in maniera quasi “goliardica” spuntano a uno uno gli screenshot dei messaggi di amici ed amiche, che scoprono via via la loro positività, qualcuno anche mostrando i risultati del tampone orofaringeo.

La festa si è svolta in un noto locale e risalirebbe a poco prima della fine di ottobre e, a dire della festeggiata, “tra vaccinati e persone con il tampone”, così come prevede la legge per partecipare ad eventi al chiuso (anche se dal breve frammento pubblicato non si intravedono mascherine). Da alcuni degli oltre 500 commenti in coda, in cui si discute di vaccini e tamponi – e pare che il contagio da festeggiamenti sia abbastanza diffuso – e su chi sia più protetto, sembrerebbe che i 14 positivi stiano tutti bene o quasi e – forse – si saranno già negativizzati.

A non avercela fatta, invece, dopo aver contratto il virus nei giorni scorsi sono due donne anziane con patologie pregresse, che erano ricoverate in terapia intensiva e che nulla hanno a che fare con il diciottesimo. Starebbero, invece, in discrete condizioni di salute una decina di ospiti di una casa di cura per anziani dove qualche giorno fa è scoppiato un focolaio e dove, dunque, si sta facendo la quarantena.

Fatti come questi dimostrano, se mai ce ne fosse bisogno, che il virus non è certo sparito anzi ad Augusta è più vivo che mai. Stando agli ultimi dati forniti dal Comune ieri erano 118 i positivi, di cui 9 che necessitano di cure e per questo ricoverati in ospedale, ma in terapia ordinaria. Secondo l’ultimo bollettino regionale nel distretto di Augusta si sono registrati negli ultimi sette giorni 62 casi in più, con un’incidenza di 179,76 casi ogni 100mila abitanti e una variazione del 38% in più rispetto alla scorsa settimana. A Melilli che fa parte del distretto di Augusta, i casi in più, sempre nell’ultima settimana sono 20 con una variazione del 67% rispetto alla scorsa settimana.

Il Dasoe (così come il sindaco Giuseppe Di Mare) ribadisce, pertanto, l’importanza delle terze dosi come strumento per contrastare l’insorgere di eventuali recrudescenze. Rimane obiettivo prioritario incentivare l’adesione alla vaccinazione dei soggetti aventi diritto alla terza dose e insistere sulla sensibilizzazione alla vaccinazione nelle aree a più bassa copertura vaccinale.