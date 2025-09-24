Augusta, un comitato per difendere la spiaggetta a Granatello

Nasce ad Augusta un comitato spontaneo per difendere la spiaggetta, dopo l’inizio dei lavori di costruzione di un pontile di ormeggio barche, fermati ieri dal sindaco Di Mare con un provvedimento di sospensione della Scia edilizia concessa dal Demanio marittimo regionale.

Il Comitato intende intraprendere ogni tipo di azione legale per tutelare uno dei pochi siti disponibili la fruizione del mare, soprattutto da parte di soggetti più fragili.

“Questa spiaggetta – scrivono i membri del Comitato- rappresenta l’unica valvola di sfogo balneare per centinaia di cittadini che non hanno alternative, a causa della lottizzazione di larghi tratti di costa e dell’impossibilità di accedere ad altri che hanno caratteristiche non idonee alla fruizione. Ormai da anni il Granatello è diventato il naturale punto di ritrovo di persone anziane, soggetti con disabilità e semplici cittadini che non hanno la possibilità di spostarsi in altri siti idonei. Pertanto daremo vita ad una serie di iniziative per difendere il nostro diritto a poterla frequentare liberamente: una petizione popolare da inviare a tutti gli organi preposti e se necessario anche un ricorso al Tar sulla concessione demaniale. Intanto accogliamo con soddisfazione la sospensione della concessione adottata dal sindaco Di Mare, con cui vogliamo confrontarci per ogni azione di supporto che serva a tutelare il diritto a fruire liberamente di un bene pubblico. Questa spiaggetta la curiamo, la puliamo e la gestiamo con grande senso civico e non intendiamo che finisca in mano ai privati”.