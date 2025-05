Augusta, “Un casco vale una vita”: premiate sette studentesse del Corbino

Sette studentesse dell’istituto comprensivo Orso Mario Corbino sono stati premiati, in rappresentanza delle altrettante classi terminali della scuola secondaria di primo grado, al concorso promosso dal comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Siracusa in sinergia con l’ufficio scolastico territoriale di Siracusa e l’Isab srl. “Un casco vale una vita”. Si tratta di Vittoria Ballotta, Alice Battiato, Sofia Cacciaguerra, Viola Cimmino, Giulia M. Fazio, Greta Giuffrida e Alice Mendola che sono state accompagnate dalle loro insegnanti Caliò e Sciascia.

La partecipazione al concorso può essere considerata la tappa finale del percorso di educazione alla legalità che coinvolge gli alunni del Corbino in incontri con le forze dell’ ordine (in particolare Carabinieri, Polizia e Vigili urbani) sin dall’ultimo anno della scuola Primaria. Accanto a questi incontri, la realizzazione di attività didattiche mirate, realizzate anche con attività pratiche, giochi di ruolo, visioni di filmati e utilizzo di risorse digitali, sensibilizza gli studenti sui temi della legalità e della cittadinanza attiva che forma cittadini consapevoli e responsabili.

La partecipazione poi a concorsi tematici, fa sì che i ragazzi siano invogliati ad approfondire particolari tematiche come nel caso del concorso “Pretendiamo legalità” (promosso dalla Polizia di stato) cui gli alunni del Corbino hanno partecipato ricevendo diverse menzioni, e del concorso “Un casco vale una vita” che quest’anno ha avuto come tema “Sempre sulla cresta con il casco in testa!”