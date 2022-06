Augusta, un campo di padel comunale alle “scuole verdi”: volano le critiche, il sindaco replica

Ha suscitato polemiche, soprattutto via social, la notizia che l’amministrazione comunale intende realizzare un campo da padel comunale negli spazi esterni delle “Scuole verdi“, il plesso del primo istituto comprensivo Principe di Napoli che si trova a Terravecchia, per un costo di poco più di 74 mila euro dai contributi straordinari per il 2019 assegnati ai comuni interessati dai flussi migratori.

Tra chi ha contestato il progetto c’è anche Mimmo Di Franco, presidente dell’associazione filantropica. “Umberto I” che si dichiara “non contrario che si faccia qualcosa ad Augusta, per i cittadini, ma sono contrario che si facciano cose inutili e costosi, spendendo soldi pubblici. Dal 2012 – ha scritto in una nota- sono stati chiusi i tre centri anziani di Augusta esistenti nell’isola, in Borgata ed a Brucoli, per mancanza di fondi, uno dei motivi per cui il Comune di Augusta è stato dichiarato in dissesto”.

Poi ricorda che la passata amministrazione, guidata dall’ex sindaco Cettina Di Pietro, “con molti sacrifici, senza poter spendere oltre il necessario previsto dalla legge, ha lasciato un Comune senza debiti, dando la possibilità agli amministratori successivi di poter gestire meglio le entrate. Desidererei che i soldi pubblici venissero spesi con oculatezza e con obiettivi sociali”. – ha proseguito ricordando che gli anziani non hanno un luogo dove socializzare e trascorrere qualche ora in compagnia e che “sicuramente non sarà un campo di padel a farli felice. Considerato che ho letto della costruzione di un campo di padel, già presenti diversi campi di padel nel nostro territorio, in cui privati cittadini hanno investito, il Comune con questa operazione farebbe a costoro concorrenza, rendendo vani gli investimenti”.

Da qui la proposta di realizzare con la stessa somma la costruzione di campi di bocce, da circa 1.000 euro a 2.500 per pista tra le più economiche, un’area per campi da bocce in terra battuta: “due piste ad Augusta, due in Borgata e due Brucoli. Con la stessa cifra o quasi si potrebbero accontentare, oltre ai ragazzi anche le persone anziane. Sarebbe un modo per risarcirli, in parte, considerato che i centri anziani rimangono chiusi. Spero che questo accorato appello sia accolto da questa amministrazione. Che sia padel o campo di bocce, per il Comune non cambia nulla, per la popolazione anziana sarebbe un segno di attenzione nei loro confronti”. – ha concluso

“Il campo di bocce si farà con 2 -3 mila euro, lo faremo sicuramente e ringraziamo per il suggerimento, però diciamo di essere meno in mala fede. Ci sembra strano che non sia stato fatto poco tempo fa, dato che non una cifra cosi irrisoria poteva realizzarsi e mi chiedo, inoltre, come mai il presidente dell’associazione filantropica che era vicino alla precedente amministrazione non le ha suggerito di realizzare il campo di bocce, dato l’esiguo costo” – ha replicato il sindaco Giuseppe Di Mare che ha sottolineato che il campo di padel fa parte di una riqualificazione dell’area, pertanto il costo totale dell’opera servirà a sistemare un’area totalmente abbandonata, che sarà messa in sicurezza e aperta al pubblico nel pomeriggio per chi vorrà.

Insieme all’assessore allo Sport, Angelo Pasqua, in risposta a quanti stanno criticando sui social il progetto del campetto di padel, Di Mare ha anche voluto ricordare gli interventi di edilizia di edilizia sportiva “messi in campo in quasi due anni e che non hanno precedenti. Al campo Carrubba abbiamo già appaltato i lavori per la realizzazione di un’area fitness all’aperto e partiranno a brevissimo, stiamo lavorando ad un progetto di rivalutazione del campo sportivo adiacente il campo Carrubba, -ha detto- alla Cittadella degli studi abbiamo già appaltato i lavori per la demolizione della vecchia palestra, lì da 30 anni e la realizzazione di un campo di calcetto dove si può fare qualunque cosa con adiacente anche un campo Polivalente di basket e pallavolo, altra area importante che daremo a tutta la citta. Al primo comprensivo Principe di Napoli abbiamo partecipato ad un bando per la riqualificazione della scuola di via Muscatello con la sua palestra, quasi una Cittadella sportiva naturale dove sono presenti tante attività”.

L’amministrazione ha, inoltre, partecipato ad un bando del Pnrr per realizzare due palestre al Monte, ai plessi al Morvillo e Laface due progetti che eventualmente potrebbero essere utilizzati se anche il bando non dovesse andare a buon fine ed eventualmente finanziare in altro modo. “Abbiamo anche l’idea di realizzare al Monte una struttura una cittadella dello sport in un’area già individuata e con una copertura finanziaria che abbiamo individuato, con anche una pista di atletica per la corsa, un ‘area dedicata ai nostri amici a 4 zampe e anche per lo sport dello skate. Noi siamo per il fare e c’è un enorme cantiere che contiamo di realizzare da qui alla fine del nostro mandato. Ad altri che dietro una scrivania pretestuosamente non perdono l’occasione per sottolineare delle cose non in buona fede – ha concluso Di Mare- sicuramente ricordiamo i risultati che abbiamo già detto in un anno e mezzo di amministrazione”.