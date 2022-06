Augusta, un campo di baskin comunale al posto del padel alle “scuole verdi”: Triberio presenta una mozione

Utilizzare i fondi destinati alla costruzione di un campo di padel per costruire, invece, un campo di baskin, la disciplina sportiva che si ispira al basket, consentendo la partecipazione anche di giocatori con disabilità, dando così la possibilità anche ai diversamente abili di poter fare sport in una struttura comunale.

Questa la proposta lanciata con una mozione dal consigliere comunale di opposizione Giancarlo Triberio, che riaccende i riflettori sul progetto dell’amministrazione di realizzare un campo comunale di padel nell’area all’aperto che si trova nel plesso delle “scuole verdi” del primo istituto comprensivo Principe Di Napoli, per un costo totale di quasi 75 mila euro, di cui la maggior parte utilizzati attingendo dai fondi straordinari della Regione destinati al fenomeno immigratorio e dell’ accoglienza con l ‘aggiunta di fondi del bilancio comunale.

“É evidente, anche perché l’offerta di campi di padel in città é ampiamente presente, -dice Triberio- che non si intravede dietro questa scelta nessuna logica che abbia indirizzato l’amministrazione sulle reali necessità dei cittadini, del mondo sportivo e nemmeno nessun collegamento con lo scopo dei fondi destinati per l’inclusione sociale. In più risulta strano e paradossale che la delibera di giunta per la realizzazione di una struttura sportiva all’interno di una scuola sia effettuata con l’assenza degli assessori allo Sport e all’ Edilizia scolastica, che dà ancora di più il dubbio che questo progetto non sia frutto di una reale programmazione delle necessità dei bisogni della città ma frutto di desideri estemporanei come se si scegliesse un cantante da ascoltare in radio”.

Per questo l’esponente dell’opposizione, seguendo le finalità dei fondi e dopo anche un confronto con il presidente della Consulta comunale sulla disabilità, ha presentato una mozione di indirizzo all’amministrazione per utilizzare questi fondi per la costruzione di un campo di baskin al posto di quello di padel “con lo spirito di dare la possibilità anche ai diversamente abili di poter fare sport in una struttura comunale ma che altresì é utilizzabile anche da tutti gli alunni del plesso scolastico. La visione di una città moderna e vicina alle reali necessità di ogni cittadino – conclude Triberio- passa da una accurata programmazione delle reali necessità del territorio e non legato a mode e desideri estemporanei di un sindaco o di una amministrazione”.