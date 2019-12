Augusta, un calcio al pallone per aiutare la Fratres con il torneo “Oxford vs Cambridge”, alla vigilia di Natale

Sarà devoluto alla Fratres di Augusta il ricavato di “Oxford vs Cambridge. Secondo memorial Mimmo Pappalardo”, il torneo sportivo di solidarietà che si disputerà, come ogni anno, domani 24 dicembre al Megarello. E che prevede anche quest’anno il sorteggio della maglietta di Cristiano Ronaldo, autografata dal campione della Juve. L’iniziativa benefica, giunta al ventisettesimo anno di età, è stata presentata nella sede dell’ associazione che si occupa di raccogliere le donazioni di sangue e sensibilizzare sull’ importante tema da Angelo Pasqua che da sempre la organizza insieme a Biagio Tribulato e alla presenza di Lugi Nicosia, che guida la Fratres e di Roy Ferreri presidente dell’asd Megara il cui patron, Elio Coppola è proprietario del campo di gioco Megarello che verrà messo a disposizione per l’iniziativa benefica. Per l’occasione il campo sportivo verrà aperto al pubblico considerato che ad oggi le partite di calcio si disputano ancora a porte chiuse. Quattro le squadre, composte da 20 giocatori ciascuno, qualcuno anche proveniente da Carlentini che si alterneranno nel campo di gioco per un totale di 80 calciatori. Gli arbitri saranno Giovanni Fruciano e Gaetano Intagliata.

“Per noi è una festa ogni anno e quest’anno abbiamo pensato di accontentare i ragazzi della parrocchia di Santa Lucia acquistando 18 completini con i colori della nazionale che verranno donati loro” – ha detto Pasqua presentando il torneo organizzato grazie ai contributi di due sponsor e di parte dei gettoni di presenza dei due consiglieri che serviranno anche a comprare i completini da gioco per chi scenderà in campo. “Una tradizione che va avanti da 27 anni e si basa sul valore dello sport e del sociale, considerato che sono tanti i bisogni delle associazioni”– ha aggiunto Tribulato. Nicosia ha ringraziato per l’iniziativa sostenendo che i fondi donati serviranno ad acquistare nuove attrezzatore per migliorare lo standard di qualità già alto dell’associazione, che non riceve contributi pubblici.

Anche quest’anno così come l’anno scorso tra quanti avranno acquistato un biglietto da 5 euro sarà sorteggiata una maglietta originale con il numero sette, autografata dal campione della Juve Cristiano Ronaldo che l’ha indossata e regalata per lo scopo benefico. “La Juve dopo aver capito che la nostra iniziava è seria quest’anno ci ha chiesto se volevamo di nuovo avere la maglietta da donare, siamo molto contenti anche perchè Ronaldo dona solo 50 magliette in tutta Italia” – ha concluso Pasqua. Anche tutto il ricavato del sorteggio sarà devoluto in beneficenza.