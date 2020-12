Augusta, un boato e un’esplosione al bar del distributore Eni sulla provinciale 193

Un’esplosione ha divelto la notte scorsa una finestra laterale del bar che si trova dentro la stazione di servizio Eni, lungo la strada provinciale 193, in territorio di Augusta. A causarla potrebbe essere stato un ordigno, che ha creato notevoli danni all’eterno della struttura. Il fatto è accaduto intorno alle 22 e il forte boato è stato avvertito distintamente dagli augustani, suscitando preoccupazione soprattutto nelle aree più decentrate, ma anche a Monte Tauro. In alcune abitazioni più vicine alla zona sono andati in frantumi i vetri delle finestre.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Augusta, Polizia e Carabinieri e i militari dell’Arma hanno avviato le indagini per capire la matrice di quello che potrebbe essere un atto intimidatorio.