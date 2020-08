Augusta, un anziano si perde tra le campagne: soccorso da due poliziotti che trovano un parente… su Facebook

Si era perso tra le campagne di contrada Sampieri, una vasta zona poco distante da Brucoli, forse per cercare della verdura e non si ricordava più il suo nome nè dove abitava un anziano, soccorso da due agenti di polizia del commissariato di Augusta, che hanno usato Facebook per risalire ad un suo familiare che lo ha riportato a casa. La storia a lieto fine, che avrebbe potuto avere epiloghi ben diversi, è accaduta alcuni giorni fa, ha avuto come protagonista un 85enne che abita a qualche chilometro di distanza dal luogo in cui è stato trovato. L’uomo è stato notato all’imbrunire quasi vagare in mezzo alla campagna da qualcuno, che ha fatto una segnalazione al commissariato.

Cosi i due agenti in servizio quel giorno si sono recati sul posto e lo hanno rintracciato che camminava. Con indosso la mascherina, l’anziano continuava a macinare strada e i poliziotti hanno dovuto usare tutta la loro pazienza per aiutarlo. Hanno anche chiamato un’ambulanza per un controllo sanitario e l’uomo è apparso già un po’ disidrato considerato che era fuori casa dalla mattina.

Alla richiesta di sapere quale fosse il suo nome per poter avvisare qualche parente l’anziano, in stato confusionale, ne avrebbe fornito un paio che però, dal controllo del database della polizia, non corrispondevano a persone realmente esistenti, né si ricordava dove fosse la sua abitazione. Da qui l’idea di usare Facebook, cercando sul noto social network qualcuno che lo potesse riconoscere. Così gli agenti hanno postato una sua foto nei vari gruppi social e grazie al passaparola e alle condivisioni, in pochissimo tempo qualcuno lo ha riconosciuto e si è potuti risalire a un familiare, che è subito andato a riabbracciarlo.

“I social network, se usati nel modo giusto, sono anche molto utili. Bravi Mauro e Salvatore, professionali e social” – si legge in un post di “Agente Lisa”, la pagina Facebook della Polizia che ha raccontato la storia a lieto fine dell’85enne aiutato dai due poliziotti del commissariato di piazza Castello, Mauro Venditti e Salvatore Scalzo.