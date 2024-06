Augusta, un anno di scuola all’estero con Intercultura: premiati i vincitori

Sono stati premiati, nei giorni scorsi, nella sede del Comitato Premiarte Federico II di Augusta i quattro studenti che hanno vinto, per il Centro locale di Augusta, il concorso di Intercultura e nei prossimi mesi partiranno per trascorrere il prossimo anno scolastico all’estero. Si tratta di Asia Salmeri, studentessa del liceo scientifico Scienze applicate quadriennale dell’ istituto superiore “Arangio Ruiz” e unica augustana che partirà per un programma annuale in Thailandia, di Paolo Ricciardetto, di Melilli che frequenta il liceo scientifico “Einaudi” di Siracusa, che andrà per un anno in Turchia e delle lentinesi Michela Valvo e Giulia Cultrera, allieve del liceo classico “Vittorini Gorgia” di Lentini, vincitrici di un programma annuale in Francia la prima e negli Usa la seconda.

I quattro fortunati ragazzi faranno vacanze più corte perché li attende un’avventura dall’alto potenziale formativo, un’esperienza unica di vita e di studio. In tutta Italia sono 1800 gli studenti adolescenti in partenza per più di 50 paesi, vincitori del concorso Intercultura, tantissimi grazie alle centinaia di borse di studio, totali o parziali, che Intercultura è riuscita a mettere a loro disposizione grazie al proprio fondo interno o grazie a uno delle tantissime aziende ed enti sponsor del programma. Viceversa, 800 studenti internazionali stanno per arrivare in Italia e tante famiglie sono pronte ad accoglierli (e chi volesse farlo può candidarsi consultando il sito di Intercultura)

È questa la formula dell’associazione che in Italia è nata negli anni Cinquanta come programma per studenti per costruire ponti tra culture e contribuire al diffondersi di una cultura di pace e che ha permesso fino ad ora a più di 70.000 studenti italiani di accedere così ad un’inestimabile opportunità di formazione all’internazionalità e all’interculturalità.

Il Centro locale di Intercultura Augusta, rappresentato dalla presidente Brigida Stano, ha premiato con un attestato i ragazzi vincitori del concorso. Presenti alla cerimonia Teresa Casalaina, presidente di Premiarte, numerose volontarie e socie delle due associazioni, Annalisa Fiorenza e Andrea Caltabiano, ex partecipanti a un programma di Intercultura in Thailandia. Insieme a loro anche Bryan lo studente thailandese quest’anno ospitato al Ruiz per testimoniare i benefici dell’esperienza di scambio e per fare un augurio agli studenti in partenza.

“Gli scambi scolastici internazionali – ha dichiarato Stano –sono il mezzo per coinvolgere la società civile, le istituzioni e in particolare le scuole in un progetto di valorizzazione della diversità come risorsa per lo sviluppo del pianeta, in linea con gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni unite. Rispetto, inclusione, diversità sono tra i valori sui quali si attiva la partecipazione dei giovani per costruire un mondo migliore, più equo e senza conflitti”.