Augusta, ufficio Urbanistica: innovazione digitale per velocizzare le procedure

Uno strumento tecnologico per supportare il monitoraggio delle attività urbanistiche negli uffici competenti e per una maggiore efficacia e trasparenza nei rapporti con cittadini e tecnici è stato adottato dall’amministrazione che, in linea con le normative nazionali, ha intrapreso un percorso di innovazione digitale nell’organizzazione dei dati e nelle procedure per la loro gestione.

Lo fa sapere l’assessore all’ Urbanistica Peppe Tedesco spiegando che il servizio è stato attivato “dopo intensi mesi di lavoro svolto dalla società Giservice ed i nostri tecnici dell’ufficio, con l’obiettivo di migliorare i servizi attraverso l’innovazione digitale in maniera tale da velocizzare e semplificare le richieste dei cittadini e dei tecnici afferma”.

Nello specifico l’ufficio Urbanistica, nell’adozione delle nuove tecnologie di supporto alle decisioni (Ssd), ha iniziato dalla digitalizzazione dei diversi livelli informativi (Prg Calandra, Marcon, Asi, Pdl e Pc, catasto, vincoli regionali) che interessano in territorio al fine di efficientare le procedure di rilascio delle istanze di destinazione urbanistica, ma soprattutto, ha “voluto gettare le basi per la redazione del nuova pianificazione urbana analizzando e integrando, in un’unica banca dati territoriale, informazioni e dati provenienti dai diversi settori dell’ amministrazione (viabilità, toponomastica, Protezione civile) in modo da elaborare e condividere in tempo reale dati e servizi. Cittadini e tecnici potranno visualizzare ed interrogare queste informazioni accedendo dalla home page del sito istituzionale del Comune di Augusta cliccando sul logo con la scritta Sit comunale”.– aggiunge Tedesco

“Un altro passo importante verso la digitalizzazione che realizziamo grazie al grande impegno profuso dall’ufficio. Consapevoli che c’è ancora tanto da fare ma voltandoci indietro vediamo quanto già è stato fatto”– ha aggiunto il sindaco Giuseppe Di Mare. Esprimono soddisfazione i consiglieri comunali Giuseppe Assenza e Roberto Conti del gruppo “Passo avanti per Augusta” per l’ “importante nuovo strumento al servizio dei cittadini”.