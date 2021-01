Augusta, ufficio postale chiuso a Brucoli, da oggi attiva una postazione mobile in via Libertà

E’ attivo da stamattina l’ufficio postale mobile in via Libertà 14, a Brucoli attivato da Poste italiane per garantire ai residenti della frazione marinara tutti i servizi postali e finanziari, compreso il ritiro della posta finora inesitata. La postazione mobile è stato posizionato esattamene davanti all’ingresso della sede che adesso chiusa e dove già stamattina si è formata un piccola coda di utenti e sarà aperto ogni mattina, da lunedì a venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

La sua attivazione temporanea si è resa necessaria dopo che da diverse settimane l’unico ufficio postale di Brucoli è stato chiuso al pubblico per lavori di manutenzione interna, creando non pochi disagi ai residenti del borgo, compresi gli anziani che ritirano la pensione ogni mese, che sono stati costretti a recarsi negli unici altri due uffici postali della Borgata e dell’Isola, già di solito affollati anche senza le restrizioni anti-covid.

“Si è cosi evitato che continuassero i disagi per i residenti con la chiusura degli uffici –ha commentato il consigliere comunale di Attivamente Biagio Tribulato– bene l’apertura della postazione mobile per venire incontro alle esigenze degli utenti, un ringraziamento va alla direzione di Poste italiane che ha attivato la soluzione alternativa”.