Augusta, ufficio Elettorale con un dipendente e ritardi all’Anagrafe e Stato civile, “a rischio diritto al voto”

E’ cominciata già la campagna elettorale e Augusta si prepara alle elezioni amministrative che si terranno tra qualche mese per il rinnovo della amministrazione e del consiglio comunale, ma manca il personale agli uffici Elettorali, Stato civile ed Anagrafe per tutti gli adempimenti necessari.

E si rischia di avere seri problemi per il buon andamento delle elezioni. A lanciare l’allarme, in una nota inviata al sindaco nei giorni scorsi, è stata la responsabile del primo settore Affari generali Sebastiana Passanisi che ha “messo a conoscenza che l’attuale grave ritardo di tutte attività dell’ufficio Anagrafe e Stato civile, rilevate e denunciate dalla sottoscritta, avranno sicuramente ripercussioni sul buon esito delle imminenti elezioni amministrative. L’ufficio Elettorale, infatti, – scrive- allo stato attuale, è retto da una sola unità operativa di categoria C che, pur avendo esperienza e capacità, non può sostenere l’intero carico di lavoro organizzativo/amministrativo ed operativo”.

Un problema di non poco conto considerato appunto il carico di lavoro, che dovrà affrontare già tra qualche mese l’ufficio Elettorale, ma il “nodo” principale sollevato dalla funzionaria comunale e che rischia di avere serie ripercussioni perché “causa la mancata iscrizione o cancellazione di elettori, privando il cittadino del diritto di voto” è il mancato aggiornamento, finora, dei dati del flusso immigratorio ed emigratorio e delle nascite e delle morti della popolazione residente e di quella iscritta all’Aire, che viene effettuato dall’ufficio Stato civile e dell’Anagrafe.

Quest’ultima nei mesi scorsi è già stata nell’occhio del ciclone per carenza di personale dovuta anche ai pensionamenti con Quota cento, che ha creato disservizi e disagi agli utenti che, anche solo per il rilascio delle carte di identità, hanno dovuto aspettare giorni e anche mesi, mentre già “si registra il mancato rispetto delle prime scadenze legislative dell’ufficio elettorale come per esempio l’aggiornamento previsto entro il 15.01.2020 dell’Albo degli scrutatori”– conclude la nota della responsabile degli Affari generali che è stata ripresa dal consigliere comunale Giuseppe Di Mare. “Qui sta succedendo qualcosa di grave. Chiederò immediatamente un incontro al prefetto” – ha detto