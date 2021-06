Augusta, ufficio Anagrafe da oggi aperto tutti i giorni. E stop alle prenotazione online

Da oggi l’ufficio Anagrafe del Comune è aperto al pubblico tutti i giorni: il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9-12 per tutti i servizi, lunedì e mercoledì dalle 15-17 per le sole carte d’identità e i certificati. Lo ha reso noto l’assessore all’Informatizzazione ed innovazione tecnologica, Rosario Sicari in risposta a un’interrogazione sui disservizi dell’ufficio presentata dal Movimento 5 stelle e in cui ha spiegato che verrà eliminata la possibilità di prenotazione online, “un sistema che si è rivelato fallace sotto tanti punti di vista anche se comprendo che l’ufficio – ha aggiunto – ha fatto quello che poteva ma con i mezzi che, a suo tempo, gli furono dati cioè ovvero 0 euro da chi ci ha preceduto. Verranno eliminati anche i riferimenti online del personale che non può fare le pratiche degli utenti e rispondere al telefono nello stesso momento, saranno soppresse le prenotazioni online dal primo settembre 2021 e la cittadinanza sarà invitata a presentarsi nei giorni di sportello che sono stati raddoppiati. Abbiamo predisposti 4 elimina code per canalizzare l’utenza ai vari sportelli senza creare quel malcontento che c’è stato spesso”.

Già avviati, infine, i lavori di ristrutturazione dell’ex biblioteca della villa comunale dove saranno trasferiti i locali dell’Anagrafe, che in questi ultimi due anni sono finiti spesso nell’occhio del ciclone per disservizi e problemi di vario tipo elencati anche da una relazione della responsabile del settore Lilly Passanisi, letta in aula dall’assessore in cui si ricorda che già dal 2019 c’erano criticità e disagio generale dell’utenza, determinati dalla riduzione del personale per i pensionamenti degli ultimi 2 anni. Le problematiche, di cui l’amministrazione era già al corrente, erano state accentuate anche dalle restrizioni imposte dalla pandemia, che ha fatto emergere anche criticità legate ai locali stessi dove si trovano ospitati gli uffici.

È stato necessario cosi adottare i ricevimenti tramite prenotazioni online, che hanno prodotto lungaggini nei tempi anche per le molte richieste degli utenti, inoltre fuori dall’ufficio si sono creati spesso anche assembramenti per strada non essendoci una saletta adeguata per l’attesa e difficoltà a contattare gli uffici perché il personale non può rispondere al telefono mentre sta facendo una pratica. Negli ultimi due anni, come ha scritto la responsabile Passanisi, sette unità sono andate in pensione e degli 8 attuali 4 sono part-time a 25 ore.