Augusta, ufficializzata la maggioranza dei 14 consiglieri del sindaco, nonostante il ricorso al Tar che li vorrebbe in parte fuori

“Siamo una squadra, che si forma dopo la competizione nel nome del bene della città. Ringrazio i 14 consiglieri perché stanno anteponendo l’interesse della città ad ogni cosa. C’è un progetto fatto da percorsi diversi anche in campagna elettorale, ma per noi i prossimi 5 anni sono fondamentali. È il momento di mettersi insieme e non di dividersi e c’è una convergenza su idee e programma elettorale”. Cosi ieri sera nel salone Rocco Chinnici il sindaco Peppe Di Mare ha presentato la sua maggioranza trasversale di 14 consiglieri nata al momento dell’elezione di presidente del Consiglio Marco Stella alla presenza dei 4 capigruppo consiliari, tre dei quali non legati alla sua elezione ma agli sconfitti Pippo Gulino e Massimo Carrubba, ma pronti a sostenerlo nella sua legislatura.

Movimenti civici e consiglieri di Augusta 2020, Augusta coraggiosa, Noi per Augusta, un pezzo di Democratici e progressisti che fanno parte della maggioranza, anche se è a rischio lo scranno di palazzo San Biagio di alcuni di loro, (Maria Grazia Patti, Salvatore Errante, Roberto Conti, Margaret Amara, Giuseppe Tedesco) dopo che sabato scorso 8 candidati nelle liste di Di Mare hanno presentato ricorso al Tar di Catania contro la mancata attribuzione al sindaco del premio di maggioranza, ritenendo illegittimo il verbale di proclamazione degli eletti – e quindi anche la loro elezione – e chiedendo il ribaltamento dei numeri in consiglio comunale con altri nomi e altri consiglieri.

Evidentemente per i tre gruppi il gioco deve valere ugualmente la candela e, nonostante questa spada di Damocle penda per i prossimi mesi sulle loro teste, hanno deciso lo stesso, senza battere ciglio, di proseguire in questa nuova esperienza amministrativa. L’unico che si è detto amareggiato per il ricorso -“sarebbe stato meglio se non ci fosse stato” – che sabato gli è stato notificato personalmente in quanto considerato dai ricorrenti uno degli otto attuali “illegittimi” a sedere a palazzo San Biagio è stato Conti, che ha parlato di senso di responsabilità nella decisione dei gruppi da lui rappresentati, Attiva mente e Augusta coraggiosa e una parte di Democratici e progressisti, di fare parte dell’amministrazione che non “è colorata ma è civica”, invitando persino gli altri colleghi che non lo hanno fatto a dare comunque una mano. “I problemi sono tanti, dalle strade dell’illuminazione, dal personale carente della macchina amministrativa con i precari da portare a 36 ore e il problema del pozzo dell’Isola da risolvere”– ha aggiunto.

“Parlare di progetti è quello che ci ha illuminato, quello che ci ha tenuto uniti per entrare in maggioranza è cercare di dare un grosso contributo all’amministrazione, conoscendo le persone. Non abbiamo partecipato al mercato delle vacche ma a quello della responsabilità” – ha aggiunto Salvo Serra che guida il gruppo Noi per Augusta – sapevamo del ricorso ma non ci siamo tirati indietro lo stesso”.

Bocca chiusa sul documento che pende al tribunale amministrativo regionale da Marco Niciforo capogruppo di Augusta 2020 che ha invece ampiamente spiegato perché adesso si trova, insieme al suo gruppo, dall’altra parte della barricata e non all’opposizione, con una scelta che potrebbe non essere capita fino in fondo dai loro stessi elettori. “Siamo orgogliosi di entrare a fare parte di questa maggioranza – ha detto – Augusta 2020 è un percorso che viene da lontano e adesso grazie all’amministrazione Di Mare trova l’opportunità di passare dalle parole ai fatti, come ad esempio il mercato del Sacro cuore che può rivedere la luce. L’illuminazione di Parco Airone era un’ iniziativa mossa anche da Augusta 2020 ed è già stato ragionato dagli assessori e consiglieri. Questo è il modo giusto per affrontare le questioni, il nostro compito è risolvere i problemi, altrimenti moriremo di tattica”.

“Siamo ben lieti di accogliere l’ulteriore istanza civica delle liste che ci appoggeranno, per noi è determinante mettere al centro l’interesse della città e lo sviluppo che guarda al futuro che permette ai nostri giovani di rimaner nel territorio”, ha concluso Paolo Trigilio, l’unico dei 5 legati a Di Mare che ha parlato a nome dei 100 per Augusta e Destinazione futuro.

di Cettina Saraceno