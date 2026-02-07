Augusta, ufficializzata la candidatura a sindaco di Salvo Pancari

Con la conferenza stampa di ieri mattina la coalizione progressista formata da Avs e M5S ufficializza la candidatura a sindaco di Augusta del professore Salvo Pancari. Laureato in filosofia, docente, da sempre impegnato nello sport, nell’associazionismo e militante storico della sinistra.

In una sala gremita di tanti cittadine e cittadine prende il via la campagna elettorale della coalizione progressista, che ha visto la partecipazione anche di esponenti provinciali e regionali dei rispettivi partiti.

Per il M5S erano presenti l’ex senatore Pisani, l’ex sindaca Di Pietro, il deputato regionale Gilistro e componenti del circolo cittadino.

Per Avs erano presenti il segretario regionale e quello provinciale di Sinistra Italiana, rispettivamente Pierpaolo Montalto e Seby Zappulla.

La conferenza stampa si è aperta con l’introduzione dei due segretari di circolo Avs e M5S, Ranno e Sinnonio.

Salvo Pancari, dopo aver ringraziato la coalizione per la fiducia e i presenti per la partecipazione e il supporto ha spiegato le ragioni della sua candidatura.

Ha rivolto un appello alle forze sociali, politiche e dell’associazionismo operanti nell’alveo del campo progressista perché si uniscano alla coalizione progressista per costruire insieme un’alleanza larga, forte, vincente.

Nei prossimi giorni si terranno i primi incontri per definire i punti programmatici della coalizione. Un programma che verrà costruito punto per punto, frutto dell’ascolto e che miri ad un cambiamento reale.