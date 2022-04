Augusta, uffici Politiche sociali chiusi e trasferiti per ristrutturazione immobile di via Eroi di Malta

Da ieri e fino a domani 28 aprile gli uffici comunali dei Servizi alla persona di viale Eroi Malta saranno chiusi al pubblico per il trasloco dei locali in un’altra sede. Nello specifico, infatti, le Politiche sociali ma anche l’assessorato allo Sport e alla Pubblica istruzione che ha sede nello stesso immobile saranno trasferiti momentaneamente al Comune di piazza D’Astorga e alla sede centrale di via Principe Umberto – dove dovrebbero ritornare operativi già dal 29 aprile – dal momento che l’edificio di viale Eroi di Malta sarà sottoposto a lavori di ristrutturazione dell’immobile, che necessita da tempo di interventi.

Il progetto definitivo è stato redatto dall’architetto Angelo Cipriani, per un costo complessivo pari a 155 mila euro, i lavori consistono nella manutenzione dei locali con la sistemazioni interna e il rifacimento di intonaci ammalorati e totale pitturazione, la sistemazioni esterne attraverso il rifacimento totale dei prospetti e la sostituzione degli infissi interni ed esterni, la manutenzione della copertura, il rifacimento di bagni e di tutta l’ impiantistica.

“Due le ditte che occuperanno dei lavori, sarà realizzata anche la manutenzione del locali dove è ospitato l’asilo. La consegna dei lavori è prevista per il 29 aprile”– fa sapere l’assessore ai lavori pubblici Angelo Pasqua.