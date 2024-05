Augusta, tutto pronto per il Memorial “Peppe Armenio-Trofeo Fratres”: da oggi al Megarello

Prenderà il via oggi pomeriggio, alle 18, al Megarello, la seconda edizione del Memorial “Peppe Armenio- Trofeo Fratres”, il torneo di calcio a 5 promosso dalla famiglia in ricordo del giovane sportivo e donatore di sangue prematuramente scomparso due anni fa in seguito ad un incidente stradale

L’evento è stato presentato nei giorni scorsi nella sede della Fratres, uno dei maggiori sponsor insieme ad altre aziende private, dal papà Pietro accompagnato dalla moglie Jessica e dalle figlie Gaia e Virginia, alla presenza di Luigi Nicosia, che guida la Fratres Augusta e di Angelo Pasqua che ha curato l’organizzazione.

Otto le squadre che si sono iscritte e che si alterneranno nei campi di gioco per ricordare il giovane sportivo che giocava nell’Augusta calcio a 5 che era anche un donatore di sangue. “Era un donatore molto convinto e non è facile trovare ragazzi cosi a quell’età – ha detto Nicosia- Anche per questo viviamo il memorial in maniera particolare e per noi il connubio sport e solidarietà è importante e lo abbiamo sposato tante volte”.

Il torneo sarà suddiviso in 2 gironi da quattro, le squadre sono costituite da ragazzi di Augusta e, come già l’anno scorso, si chiameranno Altruismo, Salute, Sensibilità, Generosità, Dono, Speranza, Anima e Vita, come ha ricordato Pasqua. Il torneo si concluderà venerdì 7 giugno, giorno del compleanno del 19enne, quando si procederà con la premiazione dei vincitori. Saranno premiati i primi tre classificati, il miglior giocatore, portiere