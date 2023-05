Augusta, tutto pronto per il “Memorial Peppe Armenio”, torneo “speciale” di calcio a 5

Si chiamano sensibilità, volontariato, gesto, anima, speranza, dono, solidarietà, vita, altruismo, generosità, amore e salute le 12 squadre di calcio a 5 che parteciperanno al “Memorial Peppe Armenio” che avrà inizio mercoledì prossimo, 31 maggio, al Megarello, per concludersi il 7 giugno, giorno in cui il 19enne -tragicamente scomparso lo scorso agosto per un incidente stradale- avrebbe compiuto 20 anni.

Dodici le squadre di calcio a 5 che si sono iscritte, composte per lo più da amici e studenti del Ruiz che hanno promosso l’evento insieme alla famiglia e agli sponsor. Tra i professionisti ha prontamente risposto la squadra del Melilli attraverso il suo presidente Francesco Papale, come ha sottolineato durante la presentazione dell’evento Pietro Armenio.

“Non è un evento competitivo per questo, insieme ad uno sponsor, abbiamo deciso di non mettere i nomi classici delle squadre, visto anche che Giuseppe era un donatore di sangue e ci teneva tantissimo, e di scegliere altri nomi significativi” – ha detto il padre che ha raccomandato a tutti il fair play. “Dunque si con la competizione, con l’adrenalina, la voglia di vincere, ma sempre in modo corretto verso l’avversario e l’arbitro. Il messaggio che vogliamo lanciare è che fare sport, qualunque esso sia, è molto importante, – ha aggiunto- saremo qui a divertirci, poco ci importa se il Melilli o la mia squadra passerà il girone, l’importante è stare insieme”.

Un torneo “speciale”, dunque, in ricordo di un ragazzo speciale qual era il diciannovenne conosciuto da tutti come un bravo ragazzo, educato, un buon amico e che la famiglia e gli amici hanno deciso di festeggiare così nel giorno del suo ventesimo compleanno.

3 i gironi, composti da 4 squadre per ogni girone: passeranno il turno la prima e la seconda classificata di ogni girone, e le due migliori squadre, sempre di ogni girone. Le 8 squadre qualificate disputeranno quarti di finale, semifinale e finale