Augusta, tutto pronto per i festeggiamenti di San Domenico: tra fede, big della musica e stelle augustane

Concerti di Arisa, Clara, Gemelli Diversi, Max Gazzè ed Enrico Ruggeri, alcuni aperti da artisti locali ma anche attività culturali di vario tipo, non senza dimenticare l’aspetto più prettamente religioso e il “festeggiato”, San Domenico. E’ tutto pronto per i solenni festeggiamenti del patrono San Domenico, che iniziano domani, 12 maggio, per concludersi il 31 con i momenti più importanti del 23 e 24 maggio, vigilia e giorno della festa del patrocinio e un variegato cartellone, presentato questa mattina in conferenza stampa al Comune dal sindaco Giuseppe Di Mare, da dall’amministratore parrocchiale della Chiesa Madre don Alfio Scapellato e dall’assessore alla Cultura Pino Carrabino, alla presenza anche degli assessori Biagio Tribulato, Peppe Montalto, Salvo Serrra e Pippo Spanò e dell’assistente del sindaco per gli spettacoli Alessio La Torre.

“Il centro di questa festa, dal 12 al 31 maggio, rimane san Domenico e l’aspetto religioso, anche se ci sono tutta una serie di attività che è giusto che si facciano e che ci devono richiamare alla vita del santo. – ha detto Di Mare- E’ un crescendo rispetto agli ultimi anni perché siamo convinti sostenitori che anche questi momenti servono per rilanciare l’immagine della città e far sì che si creino dei momenti di grande attrazione per Augusta. Abbiamo già notizia di diversi pullman che verranno da altre città per vivere sia il momento di tradizione religiosa che per gli eventi legati allo spettacolo. Sono giorni di festa in cui la città si apre all’intero territorio siciliano”.

Un cartellone che è stato possibile realizzare grazie, anche quest’anno, ai finanziamenti degli assessorati regionali al Turismo e Spettacolo ai Beni culturali e dal Parlamento siciliano. “Uno dei finanziamenti più elevati dell’assessore al Turismo è presente nel bilancio della Regione Sicilia, è successo poche volte e noi siamo orgogliosi di questo risultato che abbiamo raggiunto. E’ un attestato importante dell’attenzione del Governo regionale che vogliamo ringraziare” –ha aggiunto il primo cittadino non dimenticando l’importante contributo dell’Autorità di sistema portuale e il ringraziamento al Consiglio comunale e alla maggioranza “che approva i bilanci per tempo e ci dà gli strumenti finanziari per realizzare una festa importante che ha anche un costo importante e fa parte della proiezione di un paese i giorni devono essere vissuti e ci sono anche delle spese e siamo consapevoli e orgogliosi di farlo perchè sono iniziative che elevano il livello della nostra città”.

Il primo cittadino ha poi ringraziato tutti coloro che stanno contribuendo a vari livelli perché ci sia una buona realizzazione degli eventi e perchè tutto si svolga senza problemi; coinvolte tante realtà, dal mondo della scuola all’associazionismo alle stelle augustane, da Leandra Prato (20 Maggio) a Giorgia Fazio (22 maggio) a Marzia Toscano e la sua “Music band” (24 maggio) che apriranno i vari concerti dei big della musica nazionale. Tutti i gusti sono stati accontentati: dai più giovani con Clara, il cui concerto era previsto inizialmente per il 18, ma poi per quella data l’artista non era disponibile per un altro impegno e cosi è stato spostato a lunedì 20 maggio, ai più grandi con Enrico Ruggeri che si esibirà il 27 maggio, ai Gemelli diversi che mettono d’accordo tutte le età e canteranno mercoledì 22 maggio, ad Arisa (domenica 19 maggio) e Max Gazzè (giovedì 23 maggio) che sono voci del panorama nazionale straordinari. Per la serata del 24 maggio non poteva mancare, anche quest’anno, il presentatore catanese Salvo La Rosa con l’allegria e la comicità siciliana di Giuseppe Castiglia, la festa di concluderà all’una con i fuochi di artificio alla Badiazza, mentre tutti gli eventi saranno in piazza Castello ai Giardini pubblici.

A sottolineare che il centro di tutto è il “festeggiato”, ovvero san Domenico, è stato don Alfio Scapellato, amministratore parrocchiale della chiesa Madre che ha ricordato i vari appuntamenti liturgici nella chiesa dedicata al santo che cominceranno domani sera, 12 maggio, alla 19, con l’apertura della cappella e svelata del simulacro, caratterizzati dal novenario dal 15 al 23 maggio che sarà predicato da padre Gennaro Maria Vitrone, domenicano vicario parrocchiale della chiesa del Rosario di Avellino e preceduto dai parroci della città accompagnate dalla comunità parrocchiale con la presenza di confraternite, fraternite e alle associazioni laicali che renderanno omaggio al santo patrono.

Ci saranno anche le corali e cori parrocchiali ad animare le celebrazioni, “abbiamo voluto porre attenzione anche all’aspetto della carità con la richiesta di portare generi alimentari per il periodo della festa e porteremo il sacro reliquiario e il braccio di san Domenico nella case di riposo oltre che nelle scuole. Sarà un crescendo di emozioni che culmineranno nelle due processioni del 23 e 24 maggio”. Saranno coinvolti anche i giovani con un raduno, venerdì 17, alle 20, in piazza Duomo e una piccola processione verso la chiesa del patrono e sabato 18 alle 16,30 con gli alunni di medie e superiori.

L’assessore alla Cultura, Spettacolo e Tradizioni Giuseppe Carrabino nel sottolineare l’importanza sinergia che si è creata, già mesi fa, con Polizia, Carabinieri, Polizia municipale e i vari gruppi di protezione civile, e la collaborazione di vari uffici e assessorati, ha sottolineato tra gli altri il prezioso lavoro del consulente del sindaco Marco Arezzi che ha preparato i piani di sicurezza “ad alta attenzione” per la presenza degli artisti. Anche quest’anno la viabilità cittadina subirà della modifiche con la chiusura del viadotto Federico II in alcuni momenti e per questo sono state predisposte delle ordinanze che verranno illustrate, nei prossimi giorni, dall’assessore alla Polizia municipale Montalto durante una conferenza stampa. Ci saranno le navette dalla Borgata al centro storico con l’utilizzo dei “piazzali delle ancore” messi a disposizione dalla Marina e l’altro comunale dei Maestri del lavoro di via Marina ponente.

“La festa è esaltazione dell’identità civica e religiosa della nostra Augusta e per questo abbiamo voluto rivolgere attenzione alle scuole”- ha affermato ricordando anche altri appuntamenti come i due legati alla Meridiana del palazzo di città che sarà illustrata in piazza Duomo al maestro orologiaio Maurizio Panebianco alle 10, 30 di domenica 19 e lunedì 20, al raduno delle vespe di sabato 18 alle 16 in via Principe Umberto, alla giornata internazionale della famiglia del 15 maggio; il 20 in piazza Duomo tutte le associazione di volontariato della città presenteranno le proprie attività nei vari stands. Il 23 maggio verrà allestita a palazzo di città la mostra di pittura “Augusta d’amare” promossa dall’associazione artistica Cartur ops art per un progetto di natura sociale.

Il 21 maggio, alle 18, ci sarà il corteo storico della Principe Di Napoli “Alla corte di Federico II” ormai diventato un appuntamento fisso, per dare la possibilità ai giovani e giovanissimi di vivere la festa il sindaco ha preannunciato che si approfitterà dei giorni 22 e 23 maggio per fare la disinfestazione dei vari plessi scolastici che quindi resteranno chiusi, così come il 24 maggio perché festa cittadina.