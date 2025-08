Augusta, tutto pronto per celebrar San Domenico: festeggiamenti dal 3 all’8 agosto

Come ogni anno, Augusta si veste a festa per celebrare il suo Santo Patrono, San Domenico, con un ricco programma liturgico e civile che si svolgerà dal 3 all’8 agosto 2025. L’evento, organizzato dalla Chiesa di San Domenico, dalla Parrocchia Maria SS. Assunta – Chiesa Madre e patrocinato dal Comune di Augusta, richiama ogni anno fedeli, devoti e curiosi, in un appuntamento che unisce fede, tradizione e intrattenimento.

Le celebrazioni si apriranno domenica 3 agosto con la Santa Messa alle ore 9:30, seguita in serata dalla recita del Santo Rosario e dalla solenne apertura della Cappella che custodisce il venerato Simulacro del Santo Patrono. Al termine della Messa serale, la statua sarà portata in processione fino a Piazza San Domenico, dove avverrà la tradizionale benedizione della città.

Il programma prosegue nei giorni successivi con momenti di preghiera, Rosari meditati, Adorazioni Eucaristiche e la celebrazione del Triduo di preparazione alla festa, che avrà luogo dal 5 al 7 agosto.

Il culmine delle celebrazioni sarà venerdì 8 agosto, giornata dedicata alla Memoria Liturgica di San Domenico. Tre le Messe previste: alle ore 8:30, alle 11:00 (dedicata ad anziani e malati), e la Solenne Celebrazione delle ore 19:00, presieduta dall’arciprete con la partecipazione del clero cittadino.

A seguire, la grande processione per le vie della città, momento di intensa partecipazione popolare, che si concluderà con gli immancabili fuochi d’artificio.

Accanto al programma religioso, il Comune ha organizzato un calendario di spettacoli serali gratuiti presso Piazza Castello, che animeranno le notti agostane con cabaret, musica e teatro. Si parte domenica 3 agosto con Sarah Toscano e Ruggero Sardo, seguiti nei giorni successivi da gruppi musicali come I Malerba e compagnie teatrali locali. L’8 agosto sarà protagonista in piazza Serena Brancale.