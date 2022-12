Augusta, tutela e inclusione dei disabili, in arrivo fondi del Pnrr per un centro diurno

Il Comune di Augusta è tra i primi 100 che riceveranno fondi del Pnrr per la realizzazione di centro diurno per l’inclusione di persone con disabilità, la struttura nascerà in uno dei beni confiscati alla mafia. Lo ha detto il sindaco Giuseppe Di Mare alla conferenza su “Oltre la disabilità, prospettiva per una vera inclusione”, che si è svolta nel salone di rappresentanza del Municipio in occasione della seconda edizione della giornata cittadina della disabilità durante la quale il primo cittadino ha ricordato quanto fatto finora, dall’affidamento per la redazione del Peba, il piano per eliminare le barriere architettoniche, fondamentale per eliminare gli ostacoli e “sconosciuto in questa città”, all’ approvazione del progetto del campo di baskin, all’assegnazione di tutte le ore del servizio di assistenza scolastica Asacom previste dal Piano educativo individuale.

“Ci possono essere dimenticanze, disattenzioni ma tutto è sempre fatto con la buona fede e con la voglia di chi vuole lavorare – ha aggiunto Di Mare- noi vogliamo lasciare la situazione della nostra città un pochino migliore e in due anni abbiamo fatto tantissimo e dobbiamo alzare l’asticella e fare di più con la sinergia con associazioni e scuole. Siamo noi che chiediamo a voi aiuto per starci accanto”. Sinergia ribadita dall’assessore alla Coesione sociale Ombretta Tringali, che ha ricordato la collaborazione fornita da due cooperative, che nei mesi scorsi hanno supportato il Comune nell’attesa che venisse ripristinata la pedana per il pulmino per disabili, Sebastiano Amenta, presidente della Consulta comunale per le persone con disabilità ha ringraziato le realtà associative che sul territorio si spendono da anni a supporto dei disabili: “Tanto si è fatto in questi anni ma ancora siamo lontani dalla vera inclusione, stiamo supportando famiglie anche Gioia Tauro, a Napoli perché quei servizi essenziali scolastici sono ancora purtroppo carenti – ha affermato- . Ad Augusta ci sono scuole molto inclusive, mi auguro che si possa migliorare e intraprendere un percorso virtuoso per l’inclusione sociale e professionale. La consulta è nata due anni fa, è un organo istituzionale, penso che dalla collaborazione con l’amministrazione riusciremo da qui a fine mandato a fare sicuramente qualcosa di buono”

Nel suo lungo excursus sulla legislazione per la tutela dei disabili e riferendosi alle difficoltà anche burocratiche che le famiglie hanno per far valere, appunto, i diritti dei meno fortunati il direttore del distretto sanitario di Augusta –Melilli, Lorenzo Spina ha sottolineato l’importanza di creare uno sportello unico che snellirebbe le varie pratiche, mentre ha puntato i riflettori su due progetti, “Pensami adulto” per l’integrazione lavorativa di chi può lavorare e “Dopo di noi” per la vita dei disabili quando i propri familiari non ci saranno il garante per la disabilità del Comune Irene Noè.

All’incontro, moderato da Carmen Malerba, vice presidente della consulta, sono intervenuti anche Giovanni Spadaro, presidente de Il faro onlus, Ielsa Speciale che cura il progetto di attività inclusiva e agricoltura sociale, Sebastiano Mazzotta rappresentante dell’asd Nuova Augusta sport disabili, presenti anche le cooperative sociali Crass, L’albero, le associazione 20 Novembre 1989 di cui è Amenta è vicepresidente nazionale, Itinera e Teniamoci per mano onlus.