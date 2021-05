Augusta, tutela dell’ambiente, rischio sismico e corretta alimentazione: video lezione al Corbino

Ha consentito agli alunni di approfondire i temi della salvaguardia del pianeta, della costruzione di ambienti di vita e della sicurezza alimentare, la video-lezione-laboratorio rivolta agli alunni delle seconde medie del secondo istituto comprensivo “Orso Mario Corbino” e prevista nel progetto “Futuri cittadini responsabili”. A proporla è stata l’ associazione Assocea Messina con Francesco Cancellieri, realizzata in collaborazione con Ingv, Irssat e Arpa Sicilia, e nella prima parte ha visto l’intervento di Giovanna Lucia Piangiamore dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che ha proposto un percorso educativo finalizzato alla prevenzione e alla mitigazione del rischio sismico e idrogeologico mediante scelte consapevoli e comportamenti corretti.

A seguire Vincenzo Piccione, dell’Istituto di ricerca, sviluppo e sperimentazione sull’ambiente ed il territorio che ha guidato i ragazzi in un viaggio tra i temi della salute, della natura, dell’ambiente e dell’alimentazione, nel quale si sono approfonditi tra l’altro, la vita delle api e il ruolo del polline e fornite competenze che potranno essere utili per gli studenti che parteciperanno alla prima Maratona per il clima e il suolo in Sicilia – iniziativa promossa dal ministero della Transizione ecologica- presentando i loro elaborati il 5 giugno 2021 durante un convegno sulla Giornata mondiale dell’Ambiente.