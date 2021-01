Augusta, tutela della legalità, anticorruzione e deposito di Gnl: una delegazione di Libera incontra il sindaco

Una collaborazione tra il Comune e il presidio “Angelo Vassallo” di Libera per realizzare attività di contrasto all’illegalità e per la salvaguardia di ambiente e salute. Di questo si è parlato, nei giorni scorsi, durante un incontro al Comune tra il sindaco Giuseppe Di Mare e una delegazione del presidio augustano, formato soprattutto da giovani, che si è costituito nel 2012, dopo la manifestazione regionale di commemorazione delle vittime di mafia, che si è svolta ad Augusta.

In particolare, fanno sapere dall’associazione, si è discusso <<dell’impegno del Comune ad aderire al protocollo di legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa” istituendo un “Osservatorio della Legalità permanente”, che si impegni a sviluppare, attraverso il confronto fra tutti i soggetti protagonisti della vita economica e della società civile della città, azioni idonee a creare condizioni di maggiore sicurezza e libertà di impresa, di regolamentazioni comunali e di vita sociale, di cui dovrebbe far parte l’assessore alla legalità, individuato nella giunta>>, ma anche della celebrazione de “La giornata della memoria e dell’ impegno” del 21 marzo per ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie e dell’adesione all’iniziativa “Linea libera”, servizio telefonico, gratuito e riservato (da inserire nel sito del Comune), fornito da operatori anonimi esterni all’Ente, per chi vuole segnalare condotte corruttive o essere accompagnato alla denuncia di reati di stampo mafioso, estorsione e usura e della necessità di fornire locali per permettere alle associazioni del territorio di poter meglio organizzare le proprie attività, per una crescita culturale e sociale della collettività.

Altro tema affrontato la prevista realizzazione del deposito di Gnl dentro il porto rispetto al quale Libera ritiene che “il luogo scelto per il deposito non è il più idoneo nel nostro territorio” e che l’amministrazione deve “agire sempre tenendo conto della salute dei cittadini e della salvaguardia dell’ambiente”, invitando a tutti gli incontri relativi a tali vicende rappresentanti dell’associazione.

“L’incontro ha gettato le basi per una futura proficua collaborazione, nonostante l’emergenza in corso il primo cittadino si è reso disponibile ad un’attività da remoto allargata a tutti i soci, subito dopo le festività.”– si legge in una nota di “Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie Aps”, associazione di promozione sociale, apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sul territorio e da anni ha sviluppato attività all’interno delle scuole in collaborazione anche con la casa di reclusione.