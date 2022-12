Augusta, tutela dei diritti dei cittadini: inaugurata la delegazione di Codici Sicilia

E’ stata inaugurata, nei giorni scorsi, la sede della delegazione di Augusta dell’associazione “Codici”, Centro per i diritti del cittadino di viale Italia 292, alla Borgata. Alla cerimonia hanno preso parte il segretario regionale Manfredi Zammataro, il responsabile della delegazione Marco Baudo, i coadiutori Giovanni Marco Carrera e Sebastiano Amenta e Umberto Di Grande quale legale in convenzione e sono stati illustrati i progetti promossi dall’associazione, che vanta un’attività ultratrentennale nella tutela dei diritti dei cittadini, in particolare di disabilità, ambiente, finanza, truffe online, abbonamento pay tv, padri separati in difficoltà, ludopatia e sovraindebitamento.

“Abbiamo capito che c’è un forte bisogno di tutela e sostegno e, da oggi, siamo pronti ad offrirla anche ad Augusta, allargandosi, così, la già nutrita rete di assistenza in Sicilia – ha detto Baudo- Siamo molto contenti che ci sia un servizio di questo tipo per la collettività. Ringrazio l’associazione che per questo compito ha scelto Augusta, Comune del Siracusano, che ora si arricchisce di un nuovo prezioso strumento di aiuto per i cittadini. Un punto di ascolto per stare al fianco dei consumatori in difficoltà, che, purtroppo, sono sempre di più, basti pensare al caro bollette”.

Da qui l’invito del referente locale a chiunque si dovesse trovare in difficoltà a “rivolgersi all’associazione poiché grazie allo sportello si potranno avere consulenze rapide e gratuite, anche a domicilio, per comprendere se sia possibile ottenere il giusto risarcimento in caso di danno subìto nei principali ambiti, quali: incidenti stradali, malasanità, infortuni sul lavoro, incidenti di caccia, indennizzi da polizze” – ha concluso.

“L’apertura della sede di Augusta – ha aggiunto Zammataro – è la dimostrazione della necessità di ascoltare i cittadini facendosi voce delle loro legittime istanze attraverso l’assistenza di personale competente e qualificato, legali e non, con lo scopo di tutelare i diritti di tutti. Il nostro invito è quello di non arrendersi di fronte ad una problematica, ma di segnalarla, perché ci sono diritti da far valere ed in caso di difficoltà i cittadini possono contare sul nostro supporto”.