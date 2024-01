Augusta, tutela ambientale: ministero del Made in Italy autorizza l’accordo di sviluppo con Sonatrach

Via libera del ministero delle Imprese e del Made in Italy al programma di investimenti per la tutela ambientale, del valore di oltre 70 milioni di euro, da realizzare nello stabilimento industriale Sonatrach di contrada Marcellino.

Il ministero ha autorizzato un accordo di sviluppo proposto dalla Sonatrach raffineria italiana, che si articola in due progetti: “uno volto all’elettrificazione di alcune utenze alimentate a gas e vapore, al fine di conseguire una maggiore efficienza energetica dei processi produttivi con la riduzione delle emissioni in atmosfera e l’altro – si legge in una nota del ministero- volto al riciclo delle acque. I progetti consentiranno di risparmiare dai 2,5 ai 3 milioni di metri cubi di acqua all’anno e di ridurre le emissioni di CO2 di almeno 25.000 tonnellate in un anno. Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, giudicando l’accordo di particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo, ha disposto oltre 23,2 milioni di euro di agevolazioni a valere sul “Fondo sviluppo e coesione 2021-2027”.

L’accordo sarà gestito da Invitalia per conto del ministero.