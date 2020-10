Augusta, turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco, nessun apparentamento per il Movimento 5 stelle

Nessun apparentamento e nessuna alleanza ci sarà al ballottaggio per il Movimento 5 stelle. Lo ha reso noto su Facebook oggi il gruppo Augusta 5 Stelle che, dopo aver valutato l’esito del voto, ha deciso all’unanimità di non unirsi a nessuno delle due coalizioni che si sfideranno, il 18 e 19 ottobre, per eleggere il nuovo sindaco tra Pippo Gulino e Peppe Di Mare.

“Noi rigettiamo i modi antiquati e vetusti della vecchia politica augustana e non di intavolare mercati e scambi di figurine per garantirsi un posto a tavola. – si legge nel comunicato- Il bene della nostra città, a nostro parere, non lo si determina con transumanze post-voto come sta, purtroppo, accadendo di nuovo. Noi, nel ringraziare nuovamente i tanti elettori che ci hanno dato fiducia, vogliamo rassicurarli: assolveremo col massimo impegno il ruolo che il voto democratico ci ha assegnato, quello di fare opposizione”.

Una posizione ufficiale abbastanza scontata da parte del Movimento 5 stelle che non si è alleato con nessuno al primo turno sul sindaco uscente Cettina Di Pietro e che al consiglio comunale, qualunque coalizione vinca dovrebbe essere rappresentato dai primi due più votati, Marco patti e Roberta Suppo che porteranno avanti “un’ opposizione leale, fuori e dentro l’aula consiliare, ma che non farà sconti a nessuno. Faremo leva sul grande bagaglio di esperienza amministrativa maturato e – prosegue la nota- sull’entusiasmo dei nostri attivisti, vecchi e nuovi, pronti a lavorare sodo per presidiare i nostri valori, in primis la legalità ed il corretto funzionamento della macchina amministrativa. Porteremo avanti il nostro impegno verso la città con azioni concrete ed informazione puntuale. Ai tanti che avevano prematuramente pronosticato la fine “politica” del nostro movimento, daremo una grande delusione”.

Il gruppo si dice rafforzato da “5 anni di fatica e scelte impopolari, come l’anteporre il risanamento finanziario alla più facile via delle spese allegre, che ci ha indubbiamente penalizzati. Ma proprio per questo continuiamo a testa alta, consapevoli di aver donato alla collettività qualcosa che non aveva mai avuto. Un quadro economico solido ed una capacità di spesa finalmente allineata alle esigenze urgenti della nostra città”.

Infine l’augurio a chiunque sarà chiamato a governare, di mettere al centro solo gli interessi degli augustani, “senza tornare a giravolte, alleanze più o meno occulte e salti sul carro del vincitore, che credevamo fossero stati per sempre relegati al passato politico fallimentare, che ha portato questa città al dissesto economico, faticosamente superato dall’amministrazione uscente”