Augusta, turismo di lusso al “Valtur Brucoli village”, accordo tra Aeroviaggi e Blackstone

C’è anche la struttura ricettiva di Brucoli già “Valtur Sicilia Brucoli village” tra quelle interessate nell’operazione strategica tra Blackstone, il più grande proprietario di strutture nell’Europa meridionale e il gruppo Aereoviaggi della famiglia Mangia che, nei giorni scorsi, hanno stipulato un accordo per gestire, con una nuova joint venture e in comproprietà, sei strutture alberghiere di lusso tra Sicilia e Sardegna.

Lo rende noto il sindaco Giuseppe Di Mare che guarda con favore questa operazione che coinvolge “imprenditori seri e di grande attenzione per il territorio, che ancora una volta dimostrano una visione proiettata verso il futuro del settore che rappresentano – ha detto -. Mi è stato riferito, attraverso contatti telefonici, che una parte importante di questa operazione, non solo economica, verrà dedicata alla struttura di Brucoli, per dare maggior valorizzazione e portare ad una evoluzione del progetto Aeroviaggi sul complesso turistico nel nostro territorio. Queste notizie sono da accogliere con grande entusiasmo. Da parte nostra continueremo a stare accanto a tutti gli imprenditori che con grandi sacrifici decidono di investire nella nostra città”.