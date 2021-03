Augusta, truffa sul web: denunciato un napoletano

La Polizia di Stato di Augusta ha denunciato un napoletano di 36 anni, per una truffa perpetrata nel giugno 2020. L’uomo, in concorso con altre persone, pubblicava su un sito internet delle convenienti offerte per stipulare dei contratti di assicurazione fingendosi un agente di una nota compagnia.

In tal modo la vittima, cadendo nel tranello, accreditava la somma richiesta in una postepay, ma non riceveva una valida polizza assicurativa.