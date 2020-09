Augusta, trovato in possesso di marijuana: patente ritirata a un 26enne

Agenti del Commissariato di Augusta, impegnati in predisposti servizi finalizzati al contrasto dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, hanno segnalato all’Autorità Amministrativa competente un giovane di 26 anni per possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.

Il giovane, controllato in strada, è stato trovato in possesso di 4 grammi di marijuana e, successivamente, a seguito di perquisizione domiciliare nell’abitazione dello stesso, gli agenti hanno sequestrato una pianta di marijuana in fase di fioritura e dell’altezza di 20 cm.

Al giovane, infine, è stata ritirata la patente di guida.