Augusta, trovato con la cocaina negli slip: denunciato

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa del Norm di Augusta hanno denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria aretusea A.S. 30enne, incensurato, disoccupato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma nel corso di uno specifico servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno osservato il soggetto che con fare sospetto si aggirava nel centro cittadino a bordo del proprio scooter, apparentemente senza una specifica meta.

I Carabinieri quindi hanno bloccato l’uomo ed hanno effettuato una perquisizione personale e veicolare rinvenendo abilmente occultati all’interno degli slip, circa 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina custoditi all’interno di un involucro termosaldato in cellophane.

La droga è stata sequestrata per essere inviata successivamente al laboratorio d’analisi delle sostanze stupefacenti per accertarne la qualità.