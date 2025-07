Augusta, trovati allacci abusivi alla rete elettrica: denunciate 12 persone

I Carabinieri delle Stazioni di Augusta e Francofonte, nel corso di predisposti servizi di controllo, coadiuvati da personale tecnico dell’Enel, hanno denunciato complessivamente 12 persone per furto di energia elettrica.

In contrada Scardina di Augusta sono stati rilevati 15 allacci abusivi alla rete elettrica e 8 persone sono state denunciate in stato di libertà; quattro le persone denunciate in contrada Sant’Antonio di Francofonte.