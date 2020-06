Augusta, trovata senza vita all’”Acqua santa” una Caretta caretta

Una tartaruga Caretta caretta è stata trovata senza vita questa mattina nello specchio di mare più conosciuto come “Acqua santa”, a Monte Tauro. L’animale si trovava incastrato tra gli scogli, in una zona sabbiosa dove l’acqua è bassa e dove si sarebbe arenato senza riuscire, probabilmente, a ritornare in mare.

Sul posto sono intervenuti, dopo una segnalazione, gli agenti di polizia municipale ed è stata contattata la ditta per il suo recupero.