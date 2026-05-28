Augusta, trovano una carta di credito e la consegnano alla Polizia: il senso civico di 4 giovani ragazze

Un gesto semplice ma dal forte valore civico arriva da Augusta, dove quattro giovanissime hanno ritrovato una carta di credito smarrita e hanno deciso di consegnarla senza esitazione al Commissariato di Polizia, consentendo così di avviare rapidamente le procedure per la restituzione al legittimo proprietario.

Le quattro ragazze, dopo aver rinvenuto la carta, si sono recate negli gli uffici della Polizia di Stato della città, dimostrando grande responsabilità e attenzione verso un oggetto che, se utilizzato in modo improprio, avrebbe potuto causare gravi conseguenze.

Il personale del Commissariato ha accolto le giovani e ha immediatamente preso in carico la segnalazione. In particolare, una poliziotta si è complimentata con loro per il comportamento corretto e per il forte senso civico dimostrato, sottolineando l’importanza di gesti come questo nella costruzione di una comunità basata su legalità e rispetto.

Un episodio che, pur nella sua semplicità, assume un significato importante: il gesto delle quattro minorenni rappresenta infatti un esempio positivo di responsabilità e correttezza, capace di valorizzare il ruolo educativo della famiglia e della scuola nel trasmettere principi fondamentali come onestà e rispetto delle regole.

Un piccolo grande esempio che arriva dal territorio e che restituisce fiducia nel comportamento delle nuove generazioni, spesso protagoniste di storie che meritano di essere raccontate e condivise.